失婚方皓玟落力獻唱　Enjoy湊仔生活

一連兩晚的「Still A Live」音樂會於昨日（6日）舉行首場，4組「年度風雲歌手」包括許靖韻、方皓玟、Dear Jane與Jude（曾若華）攜手演出，讓樂迷依然有音樂作伴，透過實體音樂會一同為活著而喝采。

宣布離婚後的方皓玟（小明），一口氣唱出《Lady Copy》、《虛偽》與《人話》，將現場氣氛推上高峰，她又熱情地向觀眾以心比愛心，呼籲樂迷繼續不同歌手的作品，支持香港音樂，最後再以《你是你本身的傳奇》及《假使世界原來不像你預期》歌迷打氣。

小明透露正在創作新歌並希望盡快面世，問到離婚後心情？她說心情好平伏，事情是順其自然地發生，囝囝龍加隨她在香港生活，開心面對人生新一頁，現時已處理好所有手續，因之前已在社交網交代清楚，所以不多談細則。她又說好享受湊仔，她說：「畀我正能量，好似叉電器。」又指父子隔天視訊，又會上日文課，囝囝現時3歲需要時間照顧，但覺得好值得。可會為囝囝作歌？她笑言未有靈感，但曾作歌給媽咪。

同場的Dear Jane壓軸登場，感謝樂迷聽自己的歌，成就他們登上這個舞台，並以3首激勵人心的作品，將歌迷的熱情推至最高峰。