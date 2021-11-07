講到亂搞男女關係，唔少人都好避忌，畢竟有違道德，唔係人人接受到，甚至有可能引發倫常慘劇！不過，呢個世上偏偏有啲人鍾意搞「不倫關係」，青春玉女坂東遥就係其中一位。

俏麗可人

日本藝能界有唔少女子組合之所以受觀眾注目，未必同歌藝出眾、風格獨特有關，而係因為部分成員既有天使面孔又有魔鬼身材，好似「仮面女子」，就有童顏巨乳新貴天木純同神谷繪里奈呢兩位好波之人！另一隊組合「＃2i2」亦有位人細波大嘅靚女天羽希純。至於今年26歲嘅坂東遥，樣子甜美，笑起上嚟相當迷人，身材方面更加係一啲都唔輸蝕，凹凸有致，上圍對F奶好有睇頭，屁股又夠圓夠翹，加埋肌膚嫩白有光澤，輕易吸引觀眾嘅目光。

水着誘人

坂東遥喺2013年透過參加選秀活動「Cover Girls」出道，但往後嘅發展唔算太好，人氣始終谷唔起。今年3月，遙妹被邀請加入新組成嘅女子偶像組合「Jams Collection」，仲擔任隊長一職，曝光率火速上升，人氣亦漸漸提高。不過，遙妹嘅名字之所以愈嚟愈多人識，都係要歸功番佢嘅寫真作品。話說遙妹喺今年6月首次為雜誌拍攝水着寫真，好多人嘅眼球都被佢嗰副嬌小而激凸嘅鮮嫩胴體所吸引，後來佢仲喺選美活動「春のTGIF週プレ賞」奪得冠軍添！

媚態撩人

講番遙妹嘅寫真作品，其中一輯靚相更加以不倫關係為主題，非常出位。喺相片中，遙妹先換上便服情挑人夫，再相約對方喺闢室尋歡，佢嘅身材固然吸引，但係好多觀眾都大讚佢嘅演出，將情婦獨有嘅姣味騷味表露無遺，睇相過程好似被佢挑逗一樣。遙妹之後仲喺訪問中表示自己平時好鍾意欣賞涉及不倫關係嘅影視作品，所以比較容易掌握呢種演出喎。睇唔出阿妹斯斯文文，思想居然咁Open，唔怪之得咁多男粉絲被佢迷倒啦！