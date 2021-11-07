好多男人見到靚女踩單車，都會不自覺望多兩眼，尤其係當對方着住清爽短裙或緊身熱褲時，更會產生邪念，甚至幻想自己變成單車座墊……話時話，單車（Bicycle）真係一種火辣辣嘅運動，可以令人產生極大快感，唔信？睇埋落去你就知。

Bicycle 暗指蕩婦

好多時英文情色俚語都有多於一個意思，「Bicycle」就係好例子，一方面暗指雙性戀，另一方面暗指性生活放蕩嘅女性或妓女，所以使用時要諗清楚。講起歷史上有名嘅蕩婦，不得不提羅馬帝國第4任皇帝克勞狄一世嘅皇后瓦萊瑞亞‧麥瑟琳娜（Valeria Messalina）。佢最著名嘅事迹就係挑戰當時以耐力聞名嘅妓女Scylla，睇吓一晚時間可以同幾多個男人曳曳，結果喺24小時內，佢以迎戰25名男人而獲勝，真係放蕩到爆！

Dutch Bicycle 床上進行

見到「Dutch Bicycle」呢兩個字，咪以為係指荷蘭出產嘅單車，實際上係指一招性愛體位，玩法簡單，女方先瞓喺床邊或枱邊，將其中一隻腳掛喺男方嘅肩膊上，畀對手可以企喺度進行活塞運動。話說回頭，點解呢招會同荷蘭扯上關係呢？網上傳聞指，有人發現喺荷蘭阿姆斯特丹嘅情侶，經常以面對面形式一齊踩單車，享受箇中嘅快感，所以衍生出呢個體位名稱，但實情係點，留畀大家自行判斷。

《Big Butts On Bicycles #2》 巨臀吸睛

自從意大利情色電影《不知不覺誘惑你》用咗女主角踩單車露底嘅畫面作為海報後，好多人見到靚女踩單車，就會諗起美股巨臀，而呢個設計構思亦被美國四仔所採用，2013年由Lethal Hardcore推出嘅《Big Butts On Bicycles #2》，就係其中一套人氣之作。影片由四仔名導Chucky Sleaze主理，搵嚟Ava Alvares、Savannah Fox、Laela Pryce、Jodi Taylor等巨臀脫星孭飛，劇情更加係同單車有關，好似Laela Pryce演出嘅一幕，講述唔鍾意着底褲嘅佢，因為單車壞咗而要踎喺度整車，搞到春光乍洩，最終同陌生型男搭上，情節香艷又誘人。

同場加映：神級創作《勁酷高潮單車！！》

日本女優喺AV片中踩單車，好似冇咩特別，但呢套由SOD喺2009年推出嘅《勁酷高潮單車！！》，就被AV迷稱為繼魔鏡號後另一神級創作。影片由兩位E奶女優辻本亮同香坂美優合演，講述佢哋踩住一款特製單車，透明座墊上加裝一支震棒，搞到私處不斷受震棒刺激，加上路面顛簸，令女優產生劇烈嘅生理反應，搞到座墊濕淋淋，而整個過程更被座墊下嘅鏡頭錄低晒！咁有創意嘅內容，難怪被AV迷稱為神作，可惜呢個系列喺2011年取消，實在令人可惜。