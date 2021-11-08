【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月初四庚申木收日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：出行、修造、移居

忌：安床、取魚、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、4、6、8

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座

愛情運接近滿分！宜趁機向心儀對象表白。

金牛座

健康運最強，佩戴藍水晶飾物可趨吉避凶。

雙子座

事業運低迷，不妨把工作壓力轉化為動力。

巨蟹座

得到好運氣加持，生活稱心，橙色助開運。

獅子座

財運不是太好，求財要循正道，勿走歪路。

處女座

運勢中規中矩，要多行善，多關心身邊人。

天秤座

保持好心情，勿亂發脾氣，身體將更健康。

天蠍座

遇到不如意的事，平常不過，最緊要淡定！

人馬座

工作運上升，沒有甚麼要擔憂，心情暢快。

山羊座

心平氣和對健康有利，戴綠松石可保平安。

水瓶座

愛情運糟糕，處理感情關係切忌拖泥帶水。

雙魚座

理財心態要保持踏實，跟人鬥氣易招損失。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）豬 財運旺

（跌）鼠 易破財

鼠

財運欠佳，借錢給別人有機會一去不回。

牛

人緣不錯，易獲貴人賞識，利事業發展。

虎

是日沖煞，保持心態正面，可遠離苦惱。

兔

做事忌墨守成規，宜從多角度分析問題。

龍

士氣高昂，工作上容易獲得上司的重用。

蛇

貴人運強，可成為工作團隊的重心人物。

馬

頭腦清晰，做事具邏輯性，能輕鬆達標。

羊

財運起伏不穩，理財投資必須提高警覺。

猴

心思縝密，有力舉一反三，利談判見客。

雞

貪字得個貧，為賺錢鋌而走險勢必惹禍。

狗

感情運太差，已婚者易跟另一半鬧分歧。

豬

財運亨通，無論正財、橫財都易有斬獲。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

不受塵埃半點侵 竹籬茅舍自甘心

這幾次跟大家分享風水與我們的關係。其實風水可說是環境學，聽聞澳洲就有大學開辦風水這一學科。中華文化五千年的時代變遷，累積先賢留下寶貴經驗，都是他們所走過的路，不可輕視。

化繁為簡，以簡制繁。天下之大，很多玄妙理念、學說或物象是確實存在，有人用迷信、非精密科學等說法否定它們的存在，是因為他們不明白，又自以為是，不肯嘗試去理解而已。一些人根本沒有足夠的知識去作出驗證，在毫無頭緒下，惟有全部否定其事。

最近看了政府興建的居屋，好多大門衝對着洗手間，主家人的泌尿系統和五臟脾部容易發生毛病，觀感也不舒服。最佳化解方法是改動洗手間的門，如沒有辦法，只好在洗手間門框的上方掛6枚銅錢。五行忌金者，家中鏡最好減少，化妝鏡用完用布蓋上，一般在8月、9月出生的人要留意，雖然未必金多，也留意鏡的傷害力。

選擇陽宅風水，測度自己所要坐向好重要，因此有謂：「一子錯，滿盤皆落索。」找錯測錯自己所要坐向，往後再做甚麼也是白費。智者簡單，不智茫然。