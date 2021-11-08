無懼賠錢！舒淇畀新導演一個試錯機會

剛在內地拍完新戲《尋她》的女星舒淇，繼續忙不停，最近和名導陳凱歌等，一起為內地節目《開拍吧電影》擔任「影視綠燈會」成員，《開》是年輕導演真人騷，還原電影流程中的審查制度，來幫助導演們完成作品，而綠燈會是決定甚麼電影最終可投拍的決策小組。

身為影后級的舒淇，近年常和新導演合作包括《尋》片，被問到為何敢和新導演合作時，她說認為他們特別熱情和熱血：「我們作為前輩，就是希望去幫助他們完成作品，哪怕你覺得，這可能是一個不是這樣子的方式，但對年輕導演來說，他們不嘗試，他們可能不會覺得這是對的還是錯的。所以作為前輩，我覺得我們只能盡量在電影世界中，幫他們創造他們的世界。」而「#舒淇說應該給新人導演試錯的機會」上了熱搜榜，超過5千萬網民熱討，紛紛大讚舒淇十分暖心，願意支持後輩。

容易做錯決定

期間節目主持張紹剛笑指舒淇是綠燈會成員中「最上頭」，意指可能易做錯決定，指她可能會在其他成員「煽風點火」兼表面似幫忙的情況下，會導致她在明知無望的基礎上而「賠錢」，張紹剛說：「她從來沒有失手過，因為從來沒有得過手，在這個過程中她太讓人心痛。」舒淇聞言即笑說：「對，我就是新手的投資方！」她更轉發這段對話的短片並留言：「新人嘛，總是得交學點學費呀！」