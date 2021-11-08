曾被批戲屎　黃靜茵拼搏10年成功做樓后

韓劇《Kill Me Heal Me》及《她很漂亮》的36歲女星黃靜茵，今年克服婚變危機，與企業家老公李英敦和好，上月更宣布懷第二胎，可喜可賀。正過着闊太生活的她，其實星途並不平坦，在低谷期戶口曾只剩下487韓圜（約3港元），後來靠努力拍劇和嫁到好老公，實現在首爾江南區買樓的夢想。

黃靜茵於2001年以女團Sugar隊長兼主音身份出道，2004年因為約滿而離隊，其後轉型做演員，於2005年參演劇集《露露公主》，不過當時她被不少網民批評戲屎，又指偶像出身的她不適合演戲，2009年她與當紅男團SG Wanna Be成員金勇俊出演真人騷《我們結婚了》，她因為節目而人氣急升，曾於節目中表示戶口只剩下487韓圜（約3港元）的她，同年遇上電視劇《穿透屋頂的HighKick》，因她的角色十分入屋，帶挈她接拍多個廣告，更於翌年在《第46屆百想藝術大賞》中勇奪新人獎。

她其後主演的多部劇集亦受到好評，2013年她與池晟合演《秘密》，令她獲得「眼淚女王」的稱號，她亦憑此劇在《KBS演技大賞》勇奪視后殊榮，而她之後與池晟合拍的《Kill Me Heal Me》亦獲得韓國及海外觀眾喜愛，於2015年憑《Kill Me Heal Me》及《她很漂亮》在《MBC演技大賞》獲得「女子最優秀演技賞」。

而她與金勇俊當年因為拍《我們結婚了》而擦出愛火花，不少網民都睇好兩人會結婚，但兩人於2015年宣布分手，結束10年戀情，她同年被爆與職業高爾夫選手出身的企業家李英敦拍拖，並於翌年2月結婚，2017年誕下一子，而黃靜茵先後於2018年及2020年在江南區新沙洞及梨泰院以約4,100萬港元及3,000萬港元買樓，可見她財力非凡。她與李英敦去年9月傳出正辦理離婚，但事務所今年7月指兩人在調解過程中理解對方的意見差異，決定延續夫妻緣分，而黃靜茵上月宣布懷第二胎，現時正專注養胎。