東方日報C2：鄭俊弘怨何雁詩奄尖　夫妻劃界

歌手鄭俊弘與何雁詩趁結婚一周年補擺婚宴，一對新人表示將展開造人大計。鄭俊弘大爆老婆奄尖，為保婚姻美滿，拒讓對方擔任其歌曲製作人，明言在音樂事業上兩夫妻不接觸為妙！

昨日是鄭俊弘（Fred）與太太何雁詩（Stephanie）結婚一周年紀念，他們特別揀選這一天在酒店補擺婚宴兼慶祝，筵開38席宴請親友，不少圈中好友到賀，相當熱鬧。一對新人在姊妹團蔡思貝、Cheronna、賴慰玲、羅天宇及張子丰陪同下，於婚宴前會見傳媒，並應要求大方錫錫。

Stephanie穿超低胸婚紗晒「湯碗胸」，Fred笑言不介意另一半性感騷Quali，更大爆老婆準備了另一襲同樣性感的紅色晚裝，他笑說：「依家開放咗，嗰套都拍得住呢套！」對於盛傳雙喜臨門，Stephanie笑說：「梗係唔係啦！多謝大家關心，暫時呢個階段都唔係。」問到造人大計，她指順其自然，又笑說：「睇老公表現！（造人）幾時都得，唔使特登請假。（計定日子？）未去到咁深入，隨緣。」

蔡思貝為胡鴻鈞伴舞

一對新人笑指婚宴十足演唱會，現場設有Live Band，不少朋友爭住上台唱歌，包括胡鴻鈞（Hubert）、吳業坤及譚嘉儀等，作為主人家的他們亦會上台演唱，敬酒後更設點唱環節。提到去年林盛斌（Bob）在派對飲醉爆粗贈興，Stephanie笑說：「好想阿Bob上台唱，好期待，佢行唔到路都要唱！」

Fred最近忙於拍攝新劇《法證先鋒V》，透露只向劇組請了2日假，明日就要重投劇組開工。而簽了新經理人的Stephanie指結婚用了不少錢，要努力搵錢，笑言之後會幫老公錄音，豈料Fred卻耍手擰頭：「唔會！唯一維持到我哋婚姻嘅，就係唔好喺工作上合作，因為佢都幾奄尖，甩一粒音都會嘈，避免大家有衝突，暫時喺工作上唔好接觸住！」

擔任姊妹團的蔡思貝指「SIXTERS」成員陳瀅由加拿大返港，由於正在隔離，所以未有到賀。提到「男友」Hubert會上台獻唱，她笑說：「我負責伴舞！（你頂酒？）我都唔飲得！見證咗Step兩次『結婚』，都學識做個Wedding Planner，但因為開緊劇，所以今次冇咩幫到手。」

陳嘉寶下月生得

而Hubert與Stephanie由《超級巨聲》已相識，至今有10個年頭，開心見證對方步入人生新階段，更期望她早日生B，又笑說：「入行以嚟第一次唔收錢唱歌，同佢哋識咗好耐，唔講錢，但我同一對新人講明：『下次結婚唔好再請我！』」對於思貝表示可為他伴舞，他說：「吓！咁真係要收番錢喎，收番何雁詩錢先得，安撫番我個心靈，咁驚嚇！（唔開心咩？點解驚嚇？）因為今日好多高層、監製都喺度，陣間表演我要嚴陣以待，好似做嘢咁樣，唔使畀呢個驚喜我喎！（你好似抗拒思貝？）唔係，我只係抗拒唔知嘅情況啫！（咁講唔驚佢嬲？）唔驚！佢邊有咁小器？」

至於腹大便便的陳嘉寶偕老公現身，其手腳仍然纖瘦，她透露預產期是12月，並將舉行Baby Shower揭曉第3胎性別。她大讚Stephanie成熟不少，比起老公更照顧得她無微不至，不過為了讓一對新人享受二人世界，暫無意傳授生B秘笈。

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