《愛‧回家》送驚喜！甄詠珊生日蛋糕食唔停

藝人甄詠珊於11月2日生日，她在社交網分享連日來的慶祝活動，生日當日她要為《愛．回家之開心速遞》開工，她說：「本身冇約人食飯，因為知要開工，又要廠景又走外景，都打定輸數，堂妹都有約我食生日飯，我約佢之後先食，點知嗰日姜麗文幫我準備咗蛋糕，去到外景，陳浚霆、吳偉豪又送我蛋糕，真係好驚喜好開心。」

當日她還可以早收工，她就即刻約堂妹食飯，其實每年生日她都希望食素，她說：「之前都食咗段時間，但身體負荷唔到，冇辦法長時間食，醫生建議我食番啲肉，其實依家我都經常食素，生日當晚就走咗去朋友開嘅素食店食飯，佢畀咗份驚喜禮物我，真係好開心。」

她已經連續慶祝了幾次生日，她家人就習慣慶祝舊曆生日，而早前她同《星空下的仁醫》章志文同劇中飾演他們女兒及同學仔的小演員自己搞了個慶功兼慶生，他們送她一個好靚的氣球，還有教會歌手小組雨僑和老公羅力威為她慶祝，他們準備了「123」（其花名）蠟燭，她笑說：「我都唔記得切咗幾多個蛋糕，因為仲未完，仲有成個星期慶祝活動，（有冇追求者約你食飯？）都有人約我食飯，但未有時間受約。」