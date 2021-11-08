向馮允謙邀歌　鄧小巧隨時等足幾年

歌手馮允謙（Jay）、鄧小巧及Serrini現身音樂會，身為「年度編輯推薦歌手」的三人同場演出，講到兩女盛裝打扮，但Jay就較為悠閒，他笑言是沙灘party裝。今次是三人首度同台演出，大讚好玩，但嫌Crossover不夠喉，希望下次再合作，其中小巧希望下次可以合作跳舞，Serrini就希望合作舞台劇。講到小巧久未露面演出，她表示很掛住舞台，現為獨立歌手的她笑言每次工作都會將酬勞撥入製作基金，問到一腳踢辛苦嗎？她表示：「有辛苦位，亦有好玩同學到嘢嘅位，同埋每首歌都有十月懷胎嘅感覺。」

小巧又透露之前馮允謙推出《尋找白金漢》後 ，才得知此曲原本對方是想寫給她，Jay笑言：「本身係諗住寫畀小巧嘅，但後尾發現應該好多人都寫歌畀佢，所以佢應該都唔用啦。」小巧即踢爆其實之前已向對方邀歌，但一直未有：「我三、四月已經問佢要歌，佢係咁話寫咗，但搵唔番，咁我就等，到依家都未有。」Jay即「補充」：「首歌已經寫咗，但因為我寫得未夠好。（幾時會寫好？）唔知㗎，創作可以好快，可以一日，又可以幾年後。」他又期待與Serrini合作寫歌。