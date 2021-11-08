【心理測驗】早餐熱飲　透視另一半特質

立冬過後就正式踏入冬季，若然遇上刮風的日子，最適合喝一杯熱飲暖暖身，這種個人化的選擇，原來可以透視出理想另一半的特質。無論你目前是甚麼狀態，也很適合玩一玩這道在網上熱傳的心理測驗的。

【問題】

假設在一個寒冷的清晨，吃過早餐後，你會選擇以下哪一杯熱飲來開啟你美好的一天？

A.朱古力

B.牛奶

C.花茶

D.白開水

E.咖啡

【結果分析】

A.渴求領導氣質

要是你選擇熱朱古力，可見你希望尋找的另一半是能夠領導你的人，在愛情中你是一個追隨型的人，凡事都以對方為先，所以另一半必須事事以你為先，否則你會感到很寂寞。

B.一起攜手向前

如果選擇牛奶，可見你所希望尋找的另一半，是能夠和你一起計劃未來、同頻邁步的人。對你來說，愛情最美好的一面是兩人同心協力，按着計劃一步步向前邁進。

C.需要獨立空間

你會選擇花草茶，希望找到一個獨立愛人，因為你嚮往自由，不想被某個人絆住腳步。對方在你需要時再適時地出現即可，你需要一定的獨立空間，不喜歡太癡纏的戀人。

D.重視靈魂交流

你希望能找一個懂你的人，所以你會選擇水，你想要一段純潔且浪漫的愛情，找一個心靈契合的人，因此你會要求理想對象與你有一定程度的默契，不過，任何默契都需要時間培養，勸你也不能操之過急。

E.刺激大於一切

選擇咖啡的你，希望找到一個能為你帶來「刺激」的人，這種刺激可以是心靈上的悸動和傾慕，亦可以是「動感」如陪伴你大玩機動遊戲，又或參與上山下海的互外活動等等，對你來說，條件再好都抵不過陪伴左右。