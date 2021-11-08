去水腫有妙法！林熙蕾分享食得飽又唔會肥秘訣

台灣一代性感女神林熙蕾上月底過46歲生日，佢喺2011年同商人結婚後生咗2個女兒，之後淡出娛樂圈專心相夫教女，但係保養有術嘅佢，樣貌同埋33C火辣身材都Keep得到，佢早前大晒水着，身上零贅肉，完全係逆年齡生長，惹嚟網民相當羨慕！平時活躍嘅社交網嘅佢，不時同網民分享Keep Fit心得，佢認為「揀飲擇食」比節食重要，所以1日3餐都要食到蛋白質、蔬菜同水果，同埋澱粉，佢仲分享食得飽又唔會肥嘅秘訣！

佢公開自己1日3餐嘅進食原則，早餐會食水果同食肉片攝取蛋白質，仲可以沾點埋醬油一齊食，仲話其實最簡單就係食餃子，雲吞等，呢啲有蛋白質同澱粉嘅食物。午餐同樣要攝取蛋白質、蔬菜同澱粉，下午4點後唔食水果同菠菜、芹菜、莧菜等葉子類嘅蔬菜，因為呢啲食物寒性，食咗容易造成水腫。而晚餐要多食根莖類蔬菜（西蘭花、竹筍、蘆筍、四季豆），要減少食上火食物，同埋唔好食消夜！

介紹去水腫飲品

而佢亦有推介大家去水腫養生飲品，就係紅豆茯苓蓮子湯，佢話個湯可以加上適量嘅糖，同埋記得食晒湯入面嘅料先會有消水腫嘅功效，同時可以取代一餐嘅澱粉量。而另一去水水腫秘訣就係每朝飲一杯薑汁，因為薑汁可以有助驅寒令身體溫暖，但有胃病同嚴重上火嘅人就唔好飲，同埋夜晚都係唔可以飲薑汁嘅。

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