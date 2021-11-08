譚耀文進駐數億三亞豪宅　竟然覺得空虛？

藝人譚耀文（阿譚）與林峯合作拍攝內地劇集《星辰大海》，啟播以來外間反應相當不錯，近日更穩佔全國劇集榜亞軍。阿譚於戲內扮演90年代富商梟雄，與林峯及女主角劉濤在商界連翻激戰，阿譚更要挑戰普通話及英語對白，與不少外籍演員鬥戲！談到「語言障礙」，阿譚說：「又冇咩難度，不過埋位前要飲多杯咖啡囉。今次過足戲癮，因為每種語言表達層次都唔一様，各有各好玩。」

戲中享盡富豪生活，阿譚經常被安排坐遊艇出海「傾生意」，三亞外景時他更有機會「進駐」二萬呎、時值數億人民幣的豪宅 ，難怪他笑謂：「今次啲景真係好靚，但我覺得如果屋企太大，其實係會令人好空虛嘅。成日對住咁靚嘅景色，真係拍到唔捨得殺青，差啲抽離唔到角色呀。」

阿譚年前曾與林峯合作拍攝電影，但今次二人「對足4個月」，感情更見深厚﹕「當時佢啱啱做咗爸爸，心情靚經常請大家食飯。戲內我哋爭家產，戲外要同佢爭埋單，我好難先爭到一次咋，哈哈！」而近日不少粉絲於網絡留言，討論阿譚已很久沒有在電視上出現，讓大家「餓戲太久」，故劇迷們甫見片花已急不及待等着「譚老闆」霸氣出場了。