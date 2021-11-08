狂食中西日美食　林允被指肥咗公開體重反擊

公開體重是女星的大忌，而被直指「你肥咗！」這句，相信比粗口更難聽，被網友指發福的林允，直罵對方是「渣男」！身為周星馳愛將的內地女星林允，近年工作浪接浪忙不停，而其胃口亦同工作量一樣，愈來愈大，食到不停口。昨日（7日）有「星級吃貨」之稱的林允分享在上海的「吃貨之旅」，在短短半天，行街掃貨當然少不免，更瘋狂滿足口腹之欲，狂食雪糕、牛扒、漢堡包、壽司等，中西日美食都有，返到酒店，個口都冇停，消夜是杯麵、串燒及番茄仔等，更食到連衫袖都有油漬，其中一張相是她在健身中心的廣告牌前拿着雪糕，她留言：「賣冰淇淋對面挨着健身的店，也不知道幾個意思？」

狂風掃落葉式的狂吃，林允網晒體重是52.7公斤（約116.3磅），以內地量度單位市斤計算，即是大約105斤，她留言：「在上海逛的開心，吃的開心，喜提105斤」。有網友大膽留言：「長胖了，我也喜歡！」，林允秒擊對方：「渣男語錄！」後，本來不少勸她「收口」吃少點的網友們，立刻轉口風：「一點都不胖，再胖也是好看的！」、「為甚麼看來是95斤？」、「應該只有九十多斤，吃飽喝飽晚上穿衣服上秤一百零幾很正常，其實她壓根就沒有那麼重。」、「知道你就是胖着玩玩，沒事，仙女是沒有體重的！」