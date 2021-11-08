趁節日獎賞自己　入手心水聖誕禮盒

終於來到年尾，意味着大家最期待的聖誕節快要來臨！各大品牌亦相繼推出設計獨特的聖誕禮盒，無論是美妝或身體護理品牌都出盡法寶吸引大家眼球。想趁節日對自己好啲，乘機獎賞吓自己的話，不妨看看以下的人氣推介！

靚靚彩妝 華麗奪目

聖誕佳節，絲打一定會打扮得靚靚出街Chill吓，妝容會考慮從簡單日常變爲華麗奪目。Dolce & Gabbana Beauty這次的聖誕彩妝源自節日慶典，包括了唇妝、底妝等多款限定產品。尤其是Royal Gloss光澤唇蜜和眼影液系列，均注入金色皇冠元素，讓每位女性都能成爲生活中的女王。想要有更多色調的唇膏選擇，可看看The Only One亮澤唇膏，共有32種充滿活力的光澤唇色選擇；而The Only One啞致唇膏就有12種天鵝絨質地的啞光唇色選擇。另外，Solar Glow系列採用馬約利卡圖紋圖案，可以打造精神健康的膚色。系列還包括氣墊粉底、光影液、雙色光銀粉、胭脂和修容粉的底妝產品，總有一款合你意。

金光四射 璀璨姿容

Guerlain今年將彩妝加入金色元素，將全新包裝色調灑上金粉，提升眼妝、膚色和笑容的美態，令各位絲打在節日中，搶盡鏡頭。限量版Mad Eyes璀璨蜂願魅眼魔法頭眼影筆，分別推出冰梅紫、璀璨金和雪燦灰、冰晶銀兩組閃亮優雅色調。而系列中的Météorites璀璨蜂願幻彩流星彩妝粉及Rouge G寶石唇膏亦分別換上金光閃閃包裝和增添新色調，叫化妝控好想擁有。

愛錫自己 身體護理

年尾想要好好呵護自己，身體護理是非常重要的環節。Cath Kidston今年的聖誕系列非常可愛，帶來滿滿驚喜！品牌除了有各式各樣的家品蠟燭系列，還有很多不同香味和包裝設計的泡泡沐浴膠、磨砂膏、潤膚乳、液護手霜、潤唇膏、潔手噴霧等。保養自己的同時也會被包裝設計療愈，享受屬於自己的節日時光。

節日護髮 環保至上

Aveda與3.1 Phillip Lim聯乘推出2021年限量版聖誕系列，限量版配件和禮盒上的藝術創作是植物藝術家Sophie Parker設計而成，其手繪作品慣常使用新鮮的植物作為天然畫布，創作意念源於每片葉子形狀。系列包括4款限量版髮飾配件有速乾頭巾連便攜袋和髮圈三件組，闊齒環保梳和王牌按摩木梳，以及特製限量版禮品包裝。為提倡環保，聖誕系列中的髮飾配件和禮品包裝的物料都有高品質和可持續性，展現大自然的圖案與色彩，在節日中不忘環保的意義。