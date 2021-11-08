閨蜜打邊爐成功釣金龜！楊冪愛情事業難並存？

內地人氣王楊冪雖然事業得意，但係愛情路上就不如意，佢早年同劉愷威結婚生咗一個女，但係呢段婚姻只係維持咗接近5年就結束，喺2018年宣布離婚，至今感情依然未有着落，雖然佢同魏大勛傳過緋聞，最近又傳佢撻着19歲小鮮肉周柯宇，但係一直佢都未有正式公開戀情！

反而佢嘅閨蜜呂一雖然冇事業運，出道多年嚟星途麻麻，唔係一線花旦，佢同楊冪合作古裝劇《宮》而成為閨蜜，但係佢就情場得意，嫁到個有錢老公錢泳辰，升呢做連鎖火鍋店老闆娘！佢同老公錢泳辰嘅相識經過，竟然係因為佢同朋友去打邊爐嗰陣，吸引到火鍋店CEO錢泳辰，對佢一見鍾情，譜出「火鍋情緣」，喺2016年呂一生日正日，錢泳辰包下上海一間高級餐廳求婚，成功抱得美人歸！其實錢泳辰本身都係藝人，但同樣係星路平平，但係就投資有道，除經營連鎖火鍋店外，相傳都係投資開公司，甚至係影視培訓機構嘅創辦人，身家上億計！

唔少網民見到呂一依家同老公結婚5年，依然不時公開放閃表現恩愛，都不禁大嘆唔通愛情同事業真係難並存？仲有唔少網民都紛紛嗌楊冪加油呀，希望佢都可以快啲搵到另一半啦！