Travis Scott騷人踩人傷者索償　女友Kylie強調佢唔知有人死

美國饒舌男歌手Travis Scott上周五於美國德州休斯敦舉行的Astroworld音樂節表演，釀成人踩人意外，8死300傷，死者最小只有14歲。

其中一名傷者Manuel Souza入稟向Travis與主辦方Live Nation索償至少1百萬美元（約780萬港元），指控他們疏忽導致自己受傷。他認為慘劇是「可以預計以及可以避免」，發生前已有多個警號，只是被主辦方無視。另一名傷者Kristian Paredes除了入稟控告Travis與主辦方Live Nation，更將客串表演嘉賓加拿大男歌手Drake加為被告之一，索償至少1百萬美元（約780萬港元）。Kristain指Travis與Drake煽動群眾，又指策劃表演的計劃很差。

另外，慘劇發生時身在現場睇騷的Travis真人騷女星女友Kylie Jenner，於社交網站撰文，強調Travis表演時不知道有人死亡，才會繼續表演，直到騷後才得悉。然而網友不斷分享一些藝人過往停下表演，照顧觀眾安全的片段，批評Travis無知。