【娛刺撈飯】圍插陳嘉倩 靚唔係大晒㗎！

睇ViuTV，真心覺有一種可惜叫陳嘉倩。畀傳媒叫開女神嘅嘉倩BB，有得呢個朵都知佢靚啦，雖然好多人都話，依家女神泛濫，識得喬裝、識得喺部手機加Filter影相就叫女神，但嘉倩BB的確係五官標緻嘅，再加上有前無綫新聞主播光環，照理應該係「嘉倩不紅、天理不容」先係，但搞乜鬼愈嚟愈多負評，仲有人話見到佢要即刻熄電視添。個Package咁靚，搞成咁梗係可惜啦。

今年31歲嘅陳嘉倩，中大英文系學士畢業，之後讀埋傳播學文學碩士，曾經係無綫新聞主播，依家係Viu TV藝員，主力做電視節目主持，嚟緊會拍埋電視劇集，喺演藝圈多方面發展。近年喺網上收到唔少負評，話佢港女、發姣、唔識尊重人、主持節目冇做功課，仙女形象受損，仲畀影壇前輩，封佢做「香港電視史上最作狀嘅女人」。

由仙氣美女主播，變做發姣作狀港女，個轉變真係大。學歷高唔代表有內涵，不過嘉倩BB就肯定好有性格，EQ仲好高添。對於前輩話佢係「香港電視史上最作狀嘅女人」，身為碩士嘅佢疑似用千字文反擊，話遇到有建設性嘅批評會反省，相反無上文下理就開聲鬧嘅就唔會去理，認為自己已經練成強大嘅心臟咁話。擇善固執、保持自我梗係緊要，但自我審視分分鐘有盲點，何謂合理批評？都係自己定義。係唔係讚就照單全收、鬧就態度照舊，自己知就得架喇，因為條路係自己揀嘅，要點樣行，同埋用咩態度去行，冇人會阻到你。

嘉倩BB話，自己嘅願望係「做個大家喜歡的主持人」，咁一個「大家喜歡的主持人」，究竟要啲咩元素呢？睇番殿堂級女主持、大家都好喜歡嘅DoDo姐，大方得體、見多識廣、有幽默感；Viu TV主持一哥強尼，無論主持咩節目，都莊諧並重勁識執生，句句言之有物，睇得觀眾好舒服。喂，人哋嘉倩係BB嚟咋，搵DoDo姐同強尼嚟比，公平咩？其實冇人會咁Harsh嘅，但作為一個稱職嘅主持人，最低限度都要做足功課啦，咁樣冇人會反對喇啩。

之前東京奧運，做開主播嘅嘉倩BB，自然成為主持之一，但睇勻佢嘅表現，似乎冇咩亮點喎。有網民話，佢完全冇add任何value落個節目度。咁佢對奧運又點睇呢？原來佢認為睇開幕禮係好攰嘅一件事，因為要坐廠坐足3粒鐘。運動對好多人嚟講，可能唔係好熟悉，但做得奧運主持，就算唔係主導嗰位都好，都應該盡可能搜集資料，咁先對得住觀眾。對一個真心向住，要「做個大家喜歡的主持人」嘅人嚟講，點會唔知呢個道理呀。

有人會話，嘉倩BB做直播節目經驗唔多喎，咁就講番佢主持普通節目嘅表現啦。喺啱啱播完嘅真人騷《賭命夫妻》入面，大家除咗記得班夫妻之外，仲記得啲咩呢？或者會係主持火火啦，佢講班老公嘅評語，都幾抵死麻甩架。仲有呢？哦，原來係仲有嘉倩BB嘅。去到最後嗰集，根據ViuTV網上重溫足本版，喺45分46秒入面，陳嘉倩只有喺最後階段有嘢講，係事先寫低嘅講稿嚟嘅。成集入面，只有火火同班參賽者互動搞氣氛。究竟嘉倩BB，係對住呢班夫妻沉默是金？定錄影嗰陣，有人主持講咗等於冇講、講完之後都要剪走晒佢呢？咁就要問吓ViuTV喇。

嘉倩BB學富五車又系出名門，喺無綫新聞部浸過，或者造就佢，變成一個深藏不露嘅主持人。但係嘉倩BB就係發光嘅螢火蟲，喺佢參演嘅真人騷，就可以睇到女神嘅性格特點。喺《學神出沒注意》入面，無論強尼抑或「司機心理指導員」講啲咩，佢都左耳入右耳出，就算最後撞爛欄桿、撞爛泵把都毫無悔意，簡直係我行我素嘅典範；去到《考有Feel》，對住MIRROR嘅Ian、Alton同Tiger，嘉倩BB突然眉開眼笑嗲到暈，畀人除褲都好享受勁興奮，直頭係現代女性勇於爭取、敢愛敢恨嘅Icon。可惜呢啲優點，並唔係一般網民可以發掘到，咪搞到佢形象插水囉。

依家時代唔同，觀眾有太多渠道、太多辦法，去睇到幕前藝員嘅表現，同埋了解佢嘅真實性格，每一樣小事，都會影響藝人前途。好多人都話Artist唔係聖人，佢私底下係個點嘅人，根本唔影響表現。呢點講得好啱呀，Edan之前疑似畀前女友踢爆，話佢係偷食慣犯，但之後無論唱歌定做戲，Edan都愈做愈好，《E先生》破千萬點擊率，仲有份拍賀歲片添。藝員歌星要爭取觀眾好感，最好都係做實事增值自己，實牙實齒咁用好歌好戲去塞實人把口。如果自己都唔爭氣，咁就幫你唔到喇，就算幾靚幾BB幾有學識寫幾多千字，都唔會有用㗎。