港島新飲食蒲點　滿滿意日風味

對食客而言，餐飲的選擇要多元化，近日有飲食品牌分別在港島區2大餐飲熱點，開設多間意大利和日本餐廳，每間的風格和菜式都別具特色，大家可按個人喜好選擇，若然意猶未盡的話，還可隨時續攤。

意日風味

鰂魚涌是港島東其中一個商業區，讓區多以小店為主，高質的餐廳不算多，近日在該區開設的The Sixteenth，佔地18,000平方尺，內裏分別有4間食店選擇。當中有2間意大利風餐廳，以20世紀60年代意大利歌劇院作設計靈感的La Favorita，供應傳統意大利菜式，包括龍蝦闊條麵、巨輪芝士煮松露意粉和紙包烤比目魚等，配合60年代的雞尾酒或餐酒，最啱開心Share。戶外露天酒吧Tempo Tempo除有各款雞尾酒或餐酒外，主要提供意式小食如薄餅、炸魷魚圈、火腿拼盤和迷你漢堡等菜式。另外2間是日本餐廳，Honjokko主打各款配搭的壽司，特色如黑松露油甘魚」日本和牛海膽壽司，另外還有各款熟食和燒物選擇。另一間日式手卷酒吧TMK Funk & Rolls，內供應多款不同口味的壽司卷、手卷和Nori Bowls等菜式，在強勁的音樂下，胃口更佳。

日系滋味

日本的料理店，很多時都藏身於隱蔽小巷或街市，估唔到香港都有。有品牌早前在中環一街市內開設Wako Sake Izakaya 和Wako Sake Sushi & Tap 2間日本餐廳， Izakaya 供應丼飯、定食、佐酒小食和串燒等美食。旁邊的另一間 Sushi & Tap 則供應刺身、壽司、魚生丼飯、廚師發辦等料理，生酒清酒吧可品嘗由日本酒藏直接冷藏入樽空運到港的生清酒，客人可按個人喜好選擇，吃完覺未夠喉的話，可即時到旁邊繼續食。在熙來攘往的的環境用餐，感覺好似去咗日本。