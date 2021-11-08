舊情人合作！朱敏瀚蔣家旻拍親熱戲冇尷尬

藝人譚俊彥（Shaun)、蔣家旻、劉佩玥、朱敏瀚（Brian）、陳庭欣等出席無綫劇集《換命真相》宣傳，飾演兄妹的Shaun與家旻透露劇情將進入大反轉，家旻更會與舊愛Brian有親熱戲，二人不避嫌重提舊情，惟Shaun卻對他們曾經是戀人表示不知情。

家旻指劇中有多場喊戲，多得Brian不時提點：「佢用觀眾嘅角度去諗，話如果每一場都出盡全力喊，會令到觀眾覺得好煩，反而有啲位眼濕濕更加好。」談到二人再見亦是朋友，家旻都表示拍攝時更有默契，不會太多避忌， 更指他們繼《點解阿Sir係阿Sir》多年後再合作，私下亦甚少聯絡，但去年齊齊於頒獎禮獲獎，認為雙方演藝路上經歷也很相似。

而Brian則表示曾與家旻拍拖近兩年，雖然已分手，但也讚對方是個好演員，今次於劇中有親熱戲，拍攝時沒尷尬，現任女友余思霆也知情，絕不會呷醋：「佢都係演員嚟嘅，同埋佢最近返咗香港，依家隔離緊，之後會去接佢，其實都成1年幾冇見，今次返嚟主要換工作簽證，之後都要返台灣，所以會珍惜拍拖時間，好在呢排都唔係太忙。」

至於Shaun就笑指「魷魚」效應下造就搵真銀機會：「即將會有廣告拍，到時會喺一間連鎖店度不停播，但內容暫時保密先，希望盡量搵吓仔女嘅學費，搞掂佢哋嘅學費，我會開心啲！」