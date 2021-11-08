施匡翹自認聽話　心口有肉唔敢晒！

歌手施匡翹（Zaina）今日（8日）偕監製舒文現身新城電台為新歌《Stay》宣傳，首次嘗試跳唱的她開心表示得到身邊朋友、Fans讚賞，更獲Fans買下巴士車身廣告應援：「之前有巴士廣告都係因為代言醫美，但今次真係為首歌，收到相睇到好感動，冇諗過佢哋咁鍾意首歌。」續透露下首歌都會是快歌，希望之後可向跳唱路線進發。

為答謝Fans一直以來的支持，Zaina自爆將於12月尾假九展Music Zone舉行首個售票音樂會，讓大家驗收她入行3年的成果：「自己都好期待！可以聚到一班Fans同朋友，今次會勁歌熱舞，所以依家不停練舞，又排緊個Rundown，會Cover啲未唱過嘅歌，而成個騷會分3 Part主題，到時一定會有Surprise，賣個關子先！」服裝方面都會跟《Stay》MV一樣性感？她怕醜笑言會以晒長腿為主：「媽咪覺得我露腿唔算太性感OK，對佢嚟講心口有肉就性感。（你心口都有肉呀！）佢話盡量唔好騷，哈哈！我都聽話嘅，冇必要就唔好啦！」

另外，講到樂壇將派發成績表，問到可有信心攞獎？Zaina直言有信心攞歌曲獎：「《Stay》拎到電台冠軍位置都已經好開心，不過獎係Bonus，最緊要造出嚟嘅作品大家鍾意。」