爆吳亦凡性醜聞！都美竹自揭退學真相

內地網紅都美竹早前公開控訴吳亦凡玩「選妃潛規則」等醜聞，令對方形象盡毀，最後吳亦凡更於今年8月喺北京因涉嫌強姦罪正式被逮捕，現正喺北京朝陽區看守所等待審訊。

由於事件爆出後引發全城熱議，有唔少網民都擔心都美竹安全，近日網上更瘋傳都美竹被中國傳媒大學退學，都美竹今日（8日）於社交網發文澄清，強調自己冇被學校退學，係自己自願離開學校，並上載退學申請書：「我現在出來回應退學的事情，只是不想讓支持喜歡我的人失望罷了，離開中傳大學只是因為想離開北京，離開讓自己壓抑的城市，早點恢復健康，我也很捨不得老師、同學們還有我曾經的學校，那裏有着很美好的回憶，大學對我來說是一個很重要的人生階段，我不想因為一些人一些事就放棄我的學業。」

唔再做懦弱小女孩

佢亦表示自己無懼造謠者，並多謝支持佢嘅人：「之後再有一些惡意中傷我、詆毀我的營銷號或個人，我都會拿起法律的武器保護自己，我不會再做一個懦弱的小女孩了！！謝謝一直支持我的朋友們，你們在我最消沉的時候陪伴我鼓勵我，讓我走出陰霾，我不會辜負大家對我的期待，盡我所能考上理想的大學，加油！！」