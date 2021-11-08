戴夢夢否認大肚閃嫁　畀老公100分！

現年36歲的藝人戴夢夢6年前撻着太極樂隊鼓手朱翰博（Ricky），2人經歷離合，感情撲朔迷離，上月夢夢突然在社交網宣布婚訊，下嫁年長3歲、從事金融行業的Kyle，今日（8日）2人假君悅酒店舉行婚宴延開8席，名人及藝人好友包括盛品儒夫婦、黃婉曼、林盛斌、范振鋒夫婦、黎瑞恩及江欣燕等也有出席。

約下午5時許，夢夢身穿低胸透視婚紗與新郎現身會傳媒，新郎表現怕醜，經傳媒幾度要求下才跟新娘子咀嘴。拍照後，夢夢單拖留下來受訪，她手上戴有兩枚戒指，右手是求婚鑽戒、左手是其兄長送她的紅寶石戒指，她表示：「隻戒指係10年前哥哥準備畀我，連埋頸鏈、耳環同戒指一套，係佢為我準備嘅嫁妝。」

講到與老公相識經過，她透露是經醫生朋友介紹，並趁機大讚老公：「佢個人好Family Man，佢好細心，煮嘢食好叻，識煮嘢食真係會加分，以前都係我煮，依家佢霸住個廚房。」不過她指老公是圈外人，故不懂說話，為人較害羞：「佢見大家之前話心跳加速，其實佢上個星期整親鎖骨，佢左手郁唔到，要食消炎止痛藥，今日要頂住先，今個星期尾就做手術。（你要照顧佢？）我要幫佢切碎晒啲嘢食。（使唔使幫佢沖涼？）佢沖到，但抹唔到身。」她稱畀足老公100分，再讚對方好好。

夢夢續指2人拍拖半年，對方便向她求婚，令她大感意外，但否認因為懷孕而閃婚：「唔係，我都希望係，會努力，生小朋友隨緣，係天畀我嘅禮物。（希望生幾多個？）希望一次過搞掂，最好生龍鳳胎，我身邊好多朋友大肚，見佢哋都辛苦。」

另外，提到舊愛Ricky，夢夢坦言有邀對方參加婚禮：「佢話唔好，唔想尷尬，唔想放錯焦點，我話咁又係，唔通喺婚禮上話今晚壓軸表演嘉賓係太極咩。佢前2日親自攞禮金畀我，佢同佢哥哥都有畀禮金，大家關係好好，佢知我老公整親，仲叫佢要戴手托，Ricky同我老公見過2次。（佢有咩祝福說話？）佢有傳短訊畀我，祝我一切順利，開開心心，白頭到老。」