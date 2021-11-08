謝安琪解放D奶晒半呎事業線　明「線」MIRROR

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」今日（8日）於昂坪市集舉行記招，歌手張敬軒、謝安琪（Kay）、MIRROR、ERROR、胡鴻鈞（Hubert）、陳柏宇、許廷鏗（Alfred）、泳兒、鄭欣宜、ANSONBEAN、Dear Jane、MC（張天賦）等出席。今屆頒獎禮頒發合共49個獎項，比去年的43個，多出6個獎，並會將「叱咤樂壇生力軍」的金、銀、銅3個獎，分拆成9個，變為男、女歌手及組合，各有金、銀、銅獎3個獎。

論全場焦點，最「凸」出的當然是以超Deep V上陣的Kay，激罕晒出久違多時的事業線。一係唔做，要做就去到盡，Kay今次明顯「晒你冷」，勁騷長達半呎的事業線，D Cup「湯碗胸」「胸猛」壓陣，令本來有大批粉絲在現場助威的MIRROR失色不少，明「線」小鮮肉MIRROR一鑊！

Kay雖然盡領「峰」騷，其他女歌手也有睇頭，泳兒玩晒長腿，林欣彤玩露腰，白滑「肚仔」一樣吸睛，至於關心妍也晒事業線線頭。另外，現場有過千名男團MIRROR的粉絲「鏡粉」在場，不時大叫偶像名，場面墟冚！有Fans早於昨晚（7日）已到場，冒住氣溫只有11度兼下大雨，通宵守候霸靚位，據知附近的青年旅舍的客房全部訂滿，可見「鏡粉」為見偶像一面出盡辦法！