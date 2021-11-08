自資7位數設訂票程式！張敬軒嘆好難杜絕黃牛飛

英皇歌手張敬軒（軒仔）今日（8日）現身「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會，坦言今次是開20周年跨年紅館騷前的最後一個公開活動，之後就會閉關籌備個唱兼休息。問到軒仔今年可有信心重奪男歌手金獎？他笑說沒有多想：「覺得今年好大競爭。（邊個係競敵？）唔好話係競敵，我覺得如果我係樂迷，我睇好林家謙、Jer、姜濤，今年大家都好有心、好畀心機造音樂，MC（張天賦）喺新人方面好標青，都有Follow佢哋，樂壇百花齊放，係開心嘅一年，有好多新面孔！」

講到他昨日（7日）宣布再加開5場，他表示已「夠皮」：「再加場嘅話，聲帶會唔掂！今次開騷係5場休息2日，所以都OK。（元旦嗰日開騷咪撞叱咤？）如無意外都出席到，因為嗰日係開日場。」

雖然他已自資7位數字加大網站人流容量，並專登設網上訂票程式，好讓歌迷會會員可於今日（8日）率先買飛，但仍難避免「黃牛」出現：「發現有黃牛扮會員入會買飛再賣番出去，真係好難避！但今次攞飛係用實名制，要親身嚟拎畀身份證，起碼就會知係咩人買咗飛。」得悉有黃牛飛出價幾千至3萬港元？他聞言先嘆一口氣，然後表示：「都係嗰句，我哋個騷固然之係畀心機做，但都唔係要大家使咁多錢。」