姜濤認打波同人爭執　自爆被花姐「照肺」

男團MIRROR 12子今日（8日）在昂坪市集出席叱咤頒獎禮記招，而大批「鏡粉」為見偶像，冒住又凍又落雨的天氣，為霸靚位而通頂排隊。隊長Lokman及副隊長AK接受訪問時，直言一開始都好擔心，幸好現場有瓦遮頭，以及又有水，才安心許多，但他們呼籲Fans不要再捱夜：「寧願佢哋搭早班車，都唔好搭尾班車，活動喺戶外舉行，怕佢哋唔夠衫。」

問到可有信心攞組合獎？Lokman續謂有獎，以及有好成績固然開心：「但我覺得有好多前輩們都有資格攞呢個獎，所以要睇天時、地利、人和。」AK說比起攞組合獎，他們更希望攞歌曲獎。

至於「叱咤樂壇生力軍」這獎，今年戰況相當激烈，MIRROR的Edan及Lokman應戰，而同公司的ERROR則有193及肥仔，Lokman竟然未戰先「投降」，全因有更大「抱負」：「我冇啦！我都係得半首歌，所以冇信心攞獎，等我之後做多幾首歌，到時直衝攞男歌手獎，有大志，唔同佢哋爭呢啲細獎，哈哈！（讓獎畀Edan？）調番轉係佢讓獎畀我喎！」

Edan笑言反而要193讓獎，此時193「亂入」並搞笑的說：「我嚟都係陪襯咋喎！」Edan「認真Mode」說對獎項抱隨緣態度：「最緊要作品得到大家鍾意。（今年成績咁好，當打咗強心針？）有獎獲認同，當然開心，希望有好成績，有冇獎都唔緊要。」而Anson Lo亦被視為勇奪男歌手獎大熱人選，同樣他稱沒有想過，覺得男歌手獎是很遙遠的事，總之做到自己鍾意的歌已心滿意足。

再問到去年奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的姜濤，今屆可有信心蟬聯？他謙稱除了自己之外，亦有好多藝人值得大家欣賞及支持。對於日前網上瘋傳一段短片，疑似他在街場打籃球時與他人發生爭執，姜濤直認是片中人是他，他說以後不會再衝動累事，深明做藝人應要以身作則，又指曾被經理人花姐「照肺」，他會好好反省。此時Lokman及AK分別答話，挺身而出護兄弟，當問到姜濤之後會否少打街場？AK抵死的笑說：「佢今後開始更努力賺錢，咁就可以買起個街場自己打！」

另外，Jeremy被網民拍得他揀居屋，辦手續簽名「升呢」做業主，他大方表示抽中居屋，成功上車：「同屋企人住嘅。（Full Pay？）唔係一炮過，所以之後要努力搵錢供樓！」