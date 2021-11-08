回春有妙法　雄風即爆發

男人喺床上表現欠佳，有時未必係出於自己嘅問題，好多時係因為女方嘅調情功夫差，如果對方係火辣尤物，而且仲手技一流，就好似日本AV嘅《回春按摩系列》入面嘅技師咁，必定可以令男人重振雄風，一晚三御都冇問題呀！

背夫鬼混

喺溜池滾球出品嘅《隔居人妻個人美容院傳來呻吟聲》中，宅男涼真成日都聽到隔籬屋傳來男人嘅呻吟聲，皆因鄰居人妻Julia喺屋企自家做男士美容店，因而令佢心思思，後來更的起心肝試一試。嘩！不得了！Julia又靚女又大波，按摩手勢更係招招到肉，而涼真好快就明白到點解班男客人會呻吟大作，原因係Julia主動為客人玩手作仔，熟練手法更係令人欲仙欲死！自此之後，涼真就成日去幫襯，後來更贏得Julia嘅芳心，兩人唔單止經常喺屋企鬼混，而且仲要打真軍！

三點刺激

喺S1推出嘅《M系美少女，癡女開花手藝》入面，槙泉奈係一位年輕按摩師，對於提升男士嘅雄風相當有研究，亦有一套秘訣，每次招呼客人時都會作出三點刺激，就係下陰、乳點同耳仔，而喺阿妹落力嘅刺激之下，客人都會由頹男變成猛男虎虎生威！呢個時候奈妹亦慾火焚身，主動移船就磡瘋狂騎乘起嚟，從客人身上不斷榨取快感，而見到佢玩到滿頭大汗兼高聲大叫，就知佢幾咁享受喇！

雙魔夾擊

Moodyz推出嘅《W耳語回春中式美容院》，講述松本一香同永瀨唯兩位小惡魔喺一間男士美容院工作，每次招呼客人都會打孖上，使出超強默奏令人由頭到腳都享受到快感衝擊。佢哋除咗按摩，仲會提供侍浴服務，而且為配合美容院嘅風格，仲會換上旗袍上陣，展現出身材玲瓏浮凸嘅線條美，的確係夠晒養眼！而令客人不能自拔嘅係，佢哋唔單止瞓身招呼又表情肉緊，仲唔介意中出收場！

簡評

好多男人為增強雄風而煩腦，其實從好多醫學理論當中，都有所謂先天能量嘅說法，只要刺激有道就可以將之喚醒喇，今次介紹《回春系列》作品嘅女優正係深明此道。喺3部作品中，本仙最鍾意Julia主演嘅《隔居人妻個人美容院傳來呻吟聲》，原因係佢充滿魔性魅力，而且身材冇得頂，演出時施展出各種按摩同挑逗手法，都令人欲仙欲死，加埋人妻出軌情節，令作品元素更豐富，可觀性相當高。