歷史重現！林盛斌醉爆被抬走　何雁詩：冇乜驚喜

歌手鄭俊弘與何雁詩昨晚（7日）在結婚紀念日補擺喜宴，林盛斌（Bob）去年在他們結婚派對飲醉爆粗贈興，結果Bob又「歷史重現」，期間崔建邦想上前扶他起來，反被他一手箍住，散席時要人抬他離開，阿Bob回覆說：「梗係冇爆粗，我好斯文㗎。」何雁詩笑言以Bob來說是正常：「冇乜驚喜。」她與老公則沒有飲醉，因全晚忙碌與賓客影相：「酒店要凌晨12點清場，我哋影到晚上11點50分，都冇時間同大家傾吓偈，好清醒。」

她笑言吸收上年經驗，今年好醒目，當第一道菜乳豬上枱，她已隊了兩舊入口，而酒店員工也留了鮑魚給她吃。婚宴上播放兩人童年照時，她上台唱了《相依為命》，她說：「都有意思，我哋兩個經歷咗好多事之後，覺得只要大家陪住大家行先最重要，歌詞好切合我哋心聲，老公就唱咗上年灌錄嘅《為你鍾情》。」

相隔6年再舉行棟篤笑

另外，Bob即將舉行棟篤笑並以「Bobfather」來命名，直言靈感來自電影《教父》：「呢套戲對我影響好深，男主角馬龍白蘭度事業同家庭都處理得好好，所有朋友搵佢，問題就會解決。我如果有日都可以好似佢咁，變成Bobfather就威水啦。」對上一次棟篤笑是2015年，他說這六年有不少轉變，希望跟觀眾分享苦與樂，以及如何懂得苦中作樂，他以網民封他為「龜頭Bob」作例子：「我、太太同小朋友點睇呢個名呢？我又點樣由負面嘅想法扭到去正面呢？結論係：其實上網你Search（搜尋）『龜頭』，就會出現『Bob』，咁都係一個成就吖！係咪都威先！」