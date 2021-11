Jessie Rogers　森巴女郎　新一代股霸

森巴女郎公認係熱情奔放嘅象徵,而佢哋憑住呢種獨特嘅魅力,喺美國四仔界搵食相當吃得開,好似紅極一時嘅脫星Jessie Rogers就係其中之一,不過佢嘅魅力唔止熱情咁簡單!

滿足表演欲

脫星出道前嘅工作,一直係唔少四仔迷談論嘅話題,咁Jessie Rogers入行前做過咩工作呢?答案就係模特兒。嚟自巴西嘅佢,早喺12歲已開始做模特兒,不過高中時期,因跟隨父母移居美國加州,便暫定工作,及至高中畢業後,佢到紐約發展先至繼續模特兒生涯。

2012年當時19歲嘅佢喺一次偶然機會下,認識一位喺脫星事務所工作嘅朋友,同年8月展開脫星工作。Jessie Rogers表示,之所以決定投身四仔界,除咗想搵多啲錢外,仲有係滿足佢嘅表演欲。雖然遭受家人反對,但係佢仍然堅持冇放棄,而隨住佢嘅努力獲得好成績,終於得到家人嘅支持,亦為佢打下強心針。

37吋巨臀魔力

Jessie Rogers回憶演出處女作《Fxxxed Hard #18: Jessie Rogers》時,覺得自己嘅表現好差,不過四仔迷就唔係咁睇,反而被佢嘅勇悍嘅表現所迷倒。之後,佢獲得著名四仔片廠Nnaughty America嘅邀請演出《Ass Masterpiece》,展現37吋巨臀嘅魔力,不但銷量出色,更令四仔迷留下深刻印象。

其後佢為Dogfart Network演出嘅《Blacks On Blondes》,更係令佢人氣爆升,同時亦吸引到另一著名四仔片廠Bang Bros嘅賞識,為佢推出多部作品,好似《Gives Great Blowjobs》、《Jessie Rogers Has the Best Ass》、《Sexy Ass》等都係人氣之作。憑住出眾嘅成績,喺NightMoves、AVN、XBIZ及XRCO四大四仔頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」,其中喺NightMoves頒獎禮更獲得四仔迷票選為「最佳美股脫星」,從此成為新一代股霸。

Profile

出生地:巴西戈亞尼亞

身高:170cm

三圍:32D-25-37

近年Jessie Rogers減少拍四仔,事關佢專注做成人直播搵銀,佢話做直播嘅收入比演出四仔更多,而且好享受同粉絲交流嘅感覺,可以拉近跟大家嘅距離。