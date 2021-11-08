Jessie Rogers　森巴女郎　新一代股霸

森巴女郎公認係熱情奔放嘅象徵，而佢哋憑住呢種獨特嘅魅力，喺美國四仔界搵食相當吃得開，好似紅極一時嘅脫星Jessie Rogers就係其中之一，不過佢嘅魅力唔止熱情咁簡單！

滿足表演欲

脫星出道前嘅工作，一直係唔少四仔迷談論嘅話題，咁Jessie Rogers入行前做過咩工作呢？答案就係模特兒。嚟自巴西嘅佢，早喺12歲已開始做模特兒，不過高中時期，因跟隨父母移居美國加州，便暫定工作，及至高中畢業後，佢到紐約發展先至繼續模特兒生涯。

2012年當時19歲嘅佢喺一次偶然機會下，認識一位喺脫星事務所工作嘅朋友，同年8月展開脫星工作。Jessie Rogers表示，之所以決定投身四仔界，除咗想搵多啲錢外，仲有係滿足佢嘅表演欲。雖然遭受家人反對，但係佢仍然堅持冇放棄，而隨住佢嘅努力獲得好成績，終於得到家人嘅支持，亦為佢打下強心針。

37吋巨臀魔力

Jessie Rogers回憶演出處女作《Fxxxed Hard #18: Jessie Rogers》時，覺得自己嘅表現好差，不過四仔迷就唔係咁睇，反而被佢嘅勇悍嘅表現所迷倒。之後，佢獲得著名四仔片廠Nnaughty America嘅邀請演出《Ass Masterpiece》，展現37吋巨臀嘅魔力，不但銷量出色，更令四仔迷留下深刻印象。

其後佢為Dogfart Network演出嘅《Blacks On Blondes》，更係令佢人氣爆升，同時亦吸引到另一著名四仔片廠Bang Bros嘅賞識，為佢推出多部作品，好似《Gives Great Blowjobs》、《Jessie Rogers Has the Best Ass》、《Sexy Ass》等都係人氣之作。憑住出眾嘅成績，喺NightMoves、AVN、XBIZ及XRCO四大四仔頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」，其中喺NightMoves頒獎禮更獲得四仔迷票選為「最佳美股脫星」，從此成為新一代股霸。

Profile

出生地：巴西戈亞尼亞

身高：170cm

三圍：32D-25-37

近年Jessie Rogers減少拍四仔，事關佢專注做成人直播搵銀，佢話做直播嘅收入比演出四仔更多，而且好享受同粉絲交流嘅感覺，可以拉近跟大家嘅距離。