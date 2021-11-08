造星IV︱Ivy So得個殼照贏　花姐狠批冇得救

ViuTV《全民造星IV》開始60強淘汰賽，今晩（8日）先由30號CaCa力戰95號Alice，前者去年已曾參賽，但因跌傷而退出，節目內她直認趁機「整容」，評判覺得「愛美是天性」，不過卻被質疑她為何不趁時間去苦練做好準備，Alice明知唱功差，仍放手一博選擇唱跳，表現雖一般但仍成功將CaCa擊敗，CaCa跌入復活區淚灑當場。

至於1號Ivy So與28號Candy同屬「仙氣女神」，獲網民激讚封為大熱，但實力實在一般，就連經理人「花姐」亦毫不留情狠批她們只靠外表，根本「冇得救」，搞到兩女靚女先後因緊張而爆喊。Candy演唱《紅綠燈》時未開聲已搞到ERROR的肥仔心心眼，但連橫甩音表現強差人意，最終「冇得揀」下Ivy So先勝一仗。

53號丁丁面對「強敵」葉詠詩女兒、9號Carmina無論身形及後台已未戰先輸，更被肥仔批評「身材唔啱比例」，不過已有多年街唱經驗的她仍盡力而為，揀選難度高的歌曲迎戰，可惜被許廷鏗毫不留情狠批難度高不代表一切，反觀Carmina拋掉家族背景壓力，表現收放自由，就連苛刻的花姐亦大讚她「叻女」，結果獲評判一面倒投票支持勝出。