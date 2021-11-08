何依婷手腳唔協調！劉佩玥驚台慶表演鼓舞出醜

藝人何廣沛、劉佩玥（Moon）、何依婷與吳偉豪今日（8日）在電視城為台慶表演綵排，屆時眾人將演出鼓舞，隊友還有羅天宇及陳曉華，不過他們人另有工作在身，缺席首次排練。現場所見，雖然眾人僅開始練習了1小時，但也有板有眼，只有依婷有少許手腳不協調，事後廣沛就力撐對方：「依婷係着重走位，熟悉晒後，先至集中手腳同打鼓技巧。（你覺得容易掌握？）呢個係我入行以嚟最輕鬆嘅表演。」Moon則表示表演時用的鼓，乃透明設計，當敲擊時便會有閃燈效果，故擔心出錯而出醜人前，她說：「個鼓要震動先閃，6個人一齊打好易有破綻，有錯一定睇到。」

台慶戰衣晒性感？

談到台慶當晚，會否性感登場？Moon透露暫時未選定服飾，由於駁了長髮一段時間，稍後要拆除，為拍新劇做準備，故趁長髮日子想打扮得少女一點。至於屆時會否低胸兼露背，在旁的廣沛即搭嘴說：「呢啲基本嘢啦！」Moon聞言即說：「要睇啱場合同靚就OK，我唔介意。（使唔使問緋聞男友周志文意見？）唔需要，反而要問我媽咪，因為佢比較保守。」廣沛被問到台慶夜造型會否有驚喜？他說：「我唔行性感，都唔啱場合，就算性感都冇心睇，叫羅天宇啦，佢咁大隻，我呢啲奀挑鬼命，就應該收埋自己。」

麥秋成忙爆冇時間照顧妻女

藝人麥秋成亦有現身為台慶綵排，他透露首年擔任排舞師，並負責3個項目，不諱言要兼顧逾百人的舞步，大感壓力，再加上非常忙碌，連照顧妻女時間也沒有：「返到去都腳軟，但都有同個女傾吓偈，同埋幫手餵佢早上第一支奶。」

談到有網民不睇好他與太太湯怡的婚姻，更指他們會很快離婚，秋成聞言表示：「咁黑心，每個人經歷都唔同，我哋依家生活非常之美好同開心，會努力，又唔需要刻意證明畀大家睇，順其自然，我會欣然接受所有嘢，其他人講咩係佢自由。（你老婆霸氣回應KO咗網民！）咁叻女。」