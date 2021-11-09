【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月初五辛酉木開日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：拜師、出行、動土

忌：補塞、醞釀、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、7、9、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座

事業運超強！做事快靚正，沒有甚麼要操心。

金牛座

愛情運相當好，佩戴翡翠飾物有助提升魅力。

雙子座

工作順利，不妨趁勢為未來發展裝備自己。

巨蟹座

運勢中規中矩，遇到困難要鎮定，切勿慌張。

獅子座

健康運平平，要愛惜身體，行善可扭轉劣勢。

處女座

身心狀態佳，但低頭族要收斂，防雙眼過勞。

天秤座

吃得苦中苦，方為人上人，化壓力為動力吧！

天蠍座

人緣欠佳，對身邊人包容之餘，也要有底線。

人馬座

事業運糟糕，作出任何行動前要想清楚後果。

山羊座

付出跟回報不一定成正比，對得失別太計較。

水瓶座

保持笑容，多穿着橙色衣物，可帶來好運氣。

雙魚座

運氣好到不得了，戴粉紅水晶能提升愛情運。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）鼠 偏財旺

（跌）虎 易破財

鼠

偏財運極佳，適合投資，可小試牛刀。

牛

創意澎湃，行動力強，有利事業發展。

虎

財運一般，投資要小心，切勿草率行事。

兔

是日沖煞，幸好遇到困難仍能逢凶化吉。

龍

生財有道，有意外進帳，讓你笑逐顏開。

蛇

事業運上升，遇伯樂賞識，可一展所長。

馬

運氣好，信心足，宜趕快處理棘手事務。

羊

工作方面多作新嘗試，可獲得顯著進步。

猴

桃花運不錯，單身者有機會碰見有緣人。

雞

花錢享樂不是問題，但切忌過度揮霍。

狗

談情說愛勿急進，以免表錯情、受傷害。

豬

人氣欠佳，宜少說多做，行事勿太高調。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

三度嫁的女命

在「聲相」上，男與女也有分別的。男性屬陽，宜亮、厚、實，代表體質壯旺、做事屬於實幹型，而且人生福分也較深厚，容易會有發富的條件。

相反，如果男生女聲，性格陰柔，做事少有方向，優柔寡斷，難有大成就，亦有刑尅配偶的現象，甚至會孤寡窮困。

女性屬陰，聲音宜淸、潤、柔，則持家有道、三從四德，個性也較柔順、善解人意，凡事會為人設想。

但若然女生男聲，也就犯了命相上的大忌了，古書曰：「何知此人三度嫁，女作鵝喉丈夫聲」，意思是她們在婚姻上反覆不順，甚至會出現離婚迹象，若然在掌面相再出現婚姻不好的特徵，例如感情線斷裂、婚姻線破碎等等，那就如雪上加霜！

有些人身形不高大，但是聲線雄厚、宏亮高昂，屬於人小聲大，這是非常好的「聲相」，這些人志比天高，往往能夠出人頭地，成就大業，所以不要因為他們的身形而輕視其才能。但人大聲小就剛剛相反，這些人的特性是說話好像錄音機食帶一樣，差不多每項事情都不斷的重複，再加上個人的志向不高，欠缺上進，所以難成大器。