東方日報C1：張敬軒大合照企C位　勢重奪叱咤歌王

英皇歌手張敬軒如暱稱「皇上」般氣勢強勁，於頒獎禮記者會大合照時獲安排企中間「靚位」，相信有望重奪男歌手金獎。而男團MIRROR寧願得歌曲獎，都唔諗組合獎，其中有份角逐生力軍獎的隊長Lokman更未戰先「舉白旗」！

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨日於昂坪舉行記者會，近百名歌手雲集，重現以往的樂壇盛勢，現場人氣、實力派、樂壇新人難得共聚一堂，各有粉絲為偶像造勢，不過全場焦點仍然落在今年大有機追平張學友17年前的輝煌成就、問鼎「叱咤金滿貫」的張敬軒身上。

難控制黃牛飛

軒仔現時走勢凌厲，自然在排位上佔盡優勢，大合照時他企在第一排的中間位置，身旁兩邊則是謝安琪（Kay）、許廷鏗、鄭欣宜、胡鴻鈞、組合C AllStar及樂隊Dear Jane等，身後3排分別是MIRROR、ERROR、泳兒及周國賢等。今屆頒獎禮合共頒發49個獎項，包括新增的「叱咤樂壇生力軍男、女及組合」金、銀及銅共9個獎，取代以往的「生力軍金、銀及銅」3個獎。

軒仔受訪時直言對重奪男歌手金獎沒太多想法，更以歌迷身份睇好林家謙、MIRROR成員姜濤及Jer：「今年好大競爭，但佢哋唔係勁敵，只係見大家好畀心機做音樂，MC（張天賦）喺新人方面好標青，樂壇百花齊放，有好多新面孔！」

談到其跨年騷加開5場，他笑言「夠皮」，雖然已自資7位數設訂票程式以杜絕「黃牛」出現，但最終防不勝防，發現有黃牛黨扮會員買飛，得悉有黃牛飛升價數千甚至3萬港元後，他即嘆了一口氣，不希望粉絲被騙！

至於MIRROR被問可有信心奪組合獎？隊長Lokman坦言要配合天時、地利、人和，Anson Kong（AK）亦指比起攞組合獎，更想攞歌曲獎。提到新人獎戰況激烈，MIRROR派出Edan及Lokman應戰，後者竟未戰先投降：「得半首歌冇信心攞，等我之後做多幾首歌，直衝攞男歌手獎，唔同佢哋爭呢啲細獎！」Edan亦指對獎項隨緣，最緊要大家鍾意他們的作品。

Jeremy默認買樓

上屆姜濤奪「我最喜愛的男歌手」，謙稱沒有蟬聯之心，又承認近日在街場打籃球時與其他人發生爭執，答應以後不會再衝動累事，深明做藝人要以身作則，AK即抵死笑姜濤要努力賺錢，買起球場。提到近日網上流傳Jeremy現身居屋揀樓的現場，他默認買樓：「好彩啫，多謝大家關心。」

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