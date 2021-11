美國真人騷《Keeping Up with the Kardashians》38歲男星Scott Disick自與Kourtney Kardashian分手後,專攻後生嫩模。Scott因未忘舊情被20歲美國女模Amelia Hamlin飛起後,早前與20歲美國女模Elizabeth Grace Lindley夜蒲,怎料轉過頭又與23歲英國女模Hana Cross約會!

Hana是英國球星碧咸(David Beckham)大仔布魯克林(Brooklyn)的舊愛,兩人拍拖1年,於2019年分手。Hana周一晚(8日)被拍到與Scott於馬利布一間著名餐廳約會,離開時Hana展示大大的笑容,似乎與年紀大一截的Scott相處愉快。