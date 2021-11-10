真劍佑演真人版《One Piece》　網民唔收貨

已故男星千葉真一的24歲大仔新田真剣佑，近年獲捧做新一代的「漫改小王子」。今年5月赴美發展的他，除落實主演經典動畫《聖鬥士星矢》的荷里活真人版電影《Knights of the Zodiac》外，今日(10日)亦宣布有份演出。

真劍佑將飾演「最強劍士」卓洛，墨西哥男星Inaki Godoy擔演主角「路飛」，男星Taz Skylar與Jacob Romero Gibson則分別飾演「山治」及「烏索普」，而Emily Rudd則飾演身材索爆的女主角奈美。原作漫畫家尾田榮一郎親自繪畫插畫，透露經過與世界各地的團隊人員磋商選角，一眾演員無論長相、嘴巴跟手的大小、氣場、聲音、演技、身高，都是草帽海賊團的最佳人選！

劇集未定播出日期，但宣傳照曝光後，一眾日本《One Piece》迷並未收貨。有粉絲不滿真剣佑飾演的卓洛，臉上並冇招牌刀疤，更有大少網民重提2019年由男星齋藤工、窪塚洋介與女星泉里香等為求職網站演出的《One Piece》真人版廣告，大讚選角更加出色，其中男星池內博之扮演的卓洛，更是形神俱似。此外，真人版《幽遊白書》串流平台劇集，亦落實在2023年12月上架。