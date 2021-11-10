聯乘美學　英美混血潮靴　

今年流行不同風格牌子聯乘，這類合作既可改變單一品牌固有形象，又能擦出火花玩吓新意，創造第3種風格。今次美國街頭文化潮牌Stussy與英倫皮鞋品牌Dr. Martens重新設計標誌性的6孔靴，英倫紳士風與街頭潮流風碰撞之後的全新感覺，讓人興奮不已。

Stussy是由Shawn Stussy於1980年創立，最初創辦人只是在自己衝浪板上簽下自己的名Stussy，後來其獨特的簽名引起很多人留意，更愈來愈多人找他簽名，於是他就將簽名印在Tee和衝浪板上售賣，得到大家的喜愛後就創立品牌，之後還進軍滑板界推出滑板服和舊校服等街頭服飾，成爲了街頭文化的代名詞。

至於今回推出的聯乘產品，靈感來自Dr. Martens 60年代的一款原始工作靴，結合939鞋型輪廓和突擊隊BEN鞋底，有黑和泥黃兩款配色選擇，顯得粗獷而時尚。系列將在太平洋標準時間11月12日星期五早上10時於全球指定分店、指定Dover Street Market店舖、drmartens.com和stussy.com發售（售價待定），想入手就要Mark實時間。