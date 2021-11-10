「大小姐」霸道巴辣　林淑敏：冇諗過小朋友會咁鍾意

「人生就如馬拉松」當中需要經歷不同的難關，有氣餒甚至想放棄的時候，但只要你堅持，必定去到終點。所謂「關關難過關關過」，就如今集《娛場》的嘉賓林淑敏一樣，曾經患上第2期乳癌，入行路上並非一帆風順，故正正造就了今天堅強的林淑敏。

入行21年的林淑敏，於2000年參選香港小姐競選而入行，多年來飾演不少閒角，即使在劇集《點解阿Sir係阿Sir》、《On Call 36小時II》、《真相》中令觀眾留下深刻印象，惟始終未能擔正。直至2017年在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演大小姐「龍力蓮」一角爆紅，亦令其演藝生涯有所改變，更於2018年《萬千星輝頒獎典禮》憑此角勇奪「最佳女配角」獎項，獲大家力讚實至名歸。但謙卑的林淑敏並冇驕傲，只望盡力做好角色:「提名或者拎獎絕對係一個肯定，對我嚟講係一個意外收穫，但最開心嘅係我可以喺呢套劇入面發揮到過往喺無綫學到嘅所有嘢。」

由2017年劇集播出至今，「大小姐」一角早已深入民心，劇中她的霸道巴辣性格深受觀眾喜愛，就連小朋友亦非常喜歡她，難怪林淑敏也感到十分意外，故她表示更注意個人言行:「我時刻都會警惕自己喺劇中嘅操守，唔好令小朋友有樣學樣，要做一個好榜樣畀佢哋睇。」又指初期曾試過將「大小姐」的衰格性格融入真實的自己，以致向身邊人不經意發脾氣，甚至說很難聽的說話，直至後來調節好自己的心態才沒事。

雖然如今看到林淑敏事業受到肯定，惟一切來得不易，皆因她曾於2010年不幸患上第2期乳癌，幸好最終抗癌成功。當時她要面對工作、生活種種的壓力，絕不容易，而性格獨立的她，曾想過獨自面對這個病，放棄當時拍拖多年的男友，惟她男友對其不離不棄，疼愛有加，終變成現時她的丈夫，二人恩愛至今。當中林淑敏談到丈夫時更揚言「冇咗佢真係好大件事」以及自爆有這個缺點，沒有小孩亦並非壞事，究竟點解？即刻睇片！