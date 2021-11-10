封口唔提富貴前男友　蔚雨芯為郭子豪獻初吻

藝人蔚雨芯（Rainky）為宣傳有份演出嘅台慶劇《十月初五的月光》，收起「魔鬼胸」改晒纖腰，行校園風大玩健康性感！佢透露劇中同郭子豪飾演一對，雖然深愛對方，但就成日鬧交︰「我好愛佢，不過其實佢心底裏係唔愛我，而係好鍾意祝君好（何依婷飾），所以我好嬲！（三角戀？）都有少少。」

問到同郭子豪之間有冇親熱戲？Rainky笑話有，而且螢幕初吻就係獻咗畀對方︰「3年冇拍電視劇，一年幾前簽番TVB就開呢套劇，首套劇就有Kiss戲啦！但都好開心嘅，多謝監製畀咗呢個咁有發揮空間嘅角色我，嚟緊都想向劇集方面進發。」重演神劇有冇壓力？佢指冇去做比較︰「原劇郭子豪演嘅角色係唐文龍，我有同唐文龍講我做咗佢以前嘅女朋友，佢依家喺北京，跟住佢好好咁話會拍條片畀我哋，嚟個隔空Crossover。」

講到Rainky參與綜藝活動都毫不吝嗇大騷苗條身材，佢話其實唔係刻意騷︰「如果拍綜藝要着Bikini，件衫靚嘅咪着，但唔靚就唔着，所以我都係睇件事而決定。」然後佢竟然自爆其實好Mind拍劇要Kiss︰「之前推咗好多劇就係因為要拍Kiss，但我覺得作為一個專業嘅演員就要行出Comfort Zone，但如果劇情冇需要Kiss、床戲，咁就最好唔好啦。」笑問抗拒Kiss係因為男朋友？Rainky笑言依家係單身狀態︰「有男朋友先算啦！有嘅話都真係要顧及對方嘅，希望快啲有男朋友啦！（冇人追你咩？）我覺得有好多人鍾意我，哈哈！但追呢，我就好少畀人追，因為我好男仔頭性格、好直率，通常啲男仔都唔敢追，一嚟就嚇走咗。（你追男仔多？）又唔係，以前拍拖都係雙方有意思，然後就好順期自然開始。」提到之前被爆忽然富貴係因為前男友，佢直言唔會係一段唔開心嘅過去，係成長階段嘅一部分，更期望可以盡快搵到Mr. Right︰「依家28歲再唔係為咗拍拖而拍拖，希望真係喺對的時間愈上對的人，完全唔心急！」