【簡潔生活學】獲得肯定就是最大滿足感

由修讀收納課程到成立公司，能夠實踐所學所用，令我覺得生活愈來愈充實。不過，更沒想過不足一年時間，能夠踏上頒獎台，獲得某雜誌編輯部頒發The Art of Decluttering and Organizing品牌獎項。在頒獎禮之前，我告訴公司團隊，他們都非常興奮和感動。

想起當日成立公司，第一件最頭痛的，究竟怎樣才可以推廣收納服務，讓香港人認識收納師這個行業。大眾可能有好多誤解，認為收納服務等如鐘點工人，幫忙清潔；又或者收納只不過是收拾，何需收納師幫忙？反正每天都在做。

另外，就是資金營運，如何用有限資源成立網站、找尋推廣宣傳渠道、聘請適合的員工。而作為在職媽媽，又如何分配時間給家庭和進修？甚至乎曾擔心體力上是否應付得到，這些大小問題，不斷湧現，幸好團隊能夠分工合作，才能迎刃而解。

記起第一次上門去收納，團隊們都懷着戰戰兢兢的心情，面臨的挑戰並不是家居環境，而是戶主屬長期病患，不能開動冷氣，在正值炎熱的夏天，試想在這些環境下工作，團隊是何等辛苦？花了一整天時間完成，換來是大量汗水和勞累，但得到戶主和她的女兒滿意的笑容並連番多謝，團隊辛苦也是值得的。

後來我又想起第一次開講座，是教導一班單親媽媽，學習正確收納觀念，最初也擔心反應冷淡，但原來她們也很積極發問，甚至在最後一堂，有位學員問我可否替她女兒補習英文，實在令我哭笑不得。

我知道創業一點也不容易，但每次遇到問題，都是一個學習機會。而在這短短的日子，能夠獲得獎項固然是錦上添花，但我們更重視，客戶或學員對我們的服務感到滿意或有得着，這份滿足感相信金錢是無可取替的。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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