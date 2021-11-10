朱智賢含淚講「最軟弱的事」　關謝東閔事？

藝人朱智賢去年因背男友謝東閔偷食人夫黎振燁，一度被無綫雪藏，幸獲男友謝東閔原諒，兼陪伴走出陰霾，早前終獲公司「解凍」復出，未知係咪有此經歷，令朱智賢更珍惜現有一切。

近日於方紹聰（奶仔）主持嘅節目《野外步出2》擔任嘉賓，二人到大嶼山鳳凰山取景，挑戰高級行山路線「鳳凰山虎吼石河」及「一線生機」，期間朱智賢憶起往事更當場灑淚。節目中，奶仔希望佢分享一件「最軟弱的事」，朱智賢認為係養育17年嘅愛犬離世當日：「我喺車，我抱住佢嗰一刻，佢慘叫嗰時，我喊到癲咗！當時我係慌到不得了，佢一嗌我就癲咗……我知道佢聽唔到、睇唔到，我捉實佢隻手，好想佢感受到我，因為我知道我作為佢嘅主人，我相信佢離開呢個世界最尾嗰一刻，要有佢最愛嘅主人陪喺佢身邊，我拖住佢隻手，睇住醫生幫佢打針。」佢亦坦言好後悔當日自己去咗電影，令愛犬痛苦多兩小時。

佢將當日嘅相片放到社交網，並留言：「昨天看著螢幕裡淚流滿面的自己，我在家裏看着電視也一樣哭了#imissyouSaSa #imissyouCharlie #大家一起活在當下吧 #生命無常」