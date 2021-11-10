運動型遊艇K2　同級之最

近年，遊艇設計受兩個截然不同的趨勢影響：一種是在有限船體空間盡可能承載最大的噸位，因而船體尺寸較寬闊，上層結構較高大；另一種設計則走相反方向，這類遊艇的總噸位一般在500GT或以下，皆因超出這個上限需要申請更多額外的國際認證。由意大利遊艇品牌Columbus Yachts推出的新作「K2」就屬於後者，其總噸位達499GT，規模是類似尺寸機動遊艇中最大的，亦具備更快的最高航速，難怪租用一周的金額高達27萬歐元，相當於243萬港元。

內部布置華麗

屬於Columbus Yachts旗下「Sport」遊艇系列的「K2」，船長49.9米，由Palumbo Superyachts與Hydro Tec合力建造，外觀與室內設計則由意大利著名設計工作室LUCA DINI Design & Architecture操刀。呈現代設計風格的船身，保留了獨特的運動線條，鋒利的垂直船頭，吸睛之餘，亦令遊艇在破浪前行時保持穩定和舒適。內部布置方面，明亮、簡約而時尚，選用了色調深淺不一的木材、不銹鋼與亮漆細節、帶有幾何圖案的大理石、皮革及織物等物料，家具則以意大利著名奢侈品牌Fendi為主，配搭起來顯得優雅而華麗，足以跟豪宅媲美。

設施應有盡有

「K2」的總噸位達499GT，分兩層甲板，設有5間客艙及4個船員艙，可容納11位客人及11位船員。娛樂及休閒設施方面，兩層甲板均設有酒吧和用餐區；而位於主甲板的主人艙區，有一個面積逾18平方米的健身房，設備齊全，並可通向另一個客艙。上層甲板有一個舒適的娛樂區，當中可找到大屏幕電視、遊戲桌等配套，前方則有一個具備按摩功能的游泳池。另外，船上設有海灘俱樂部（Beach Club），除了擺放着日光浴躺椅，更設有一個面積約4平方米的液壓平台（Hydraulic Swim Platform），升起時是一個娛樂區，降下來則連接大海，方便客人進行水上活動。

可駛入淺水區

順帶一提，「K2」具備與Videoworks合作開發的新一代系統，方便接收衞星信號，另有數據機可提供5G服務。

性能方面，「K2」由兩台2000HP的MTU發動機提供動力，最高航速達21.5節，巡航速度為17節。若保持12節的速度，可航行超過3,000海里，即具備跨越大西洋的能力。另外，它的最深吃水只是2.2米，為同類遊艇中唯一一艘可於淺水區航行。

規格表

船長：49.9米

船寬：9.05米

吃水：2.2米

總噸位：499GT

引擎：2 × MTU 16V 2000M96L

巡航速度：17節

最高航速：21.5節