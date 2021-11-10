GaGa現身新片首映　被雜誌睇好再爭奧斯卡影后

由美國百變天后Lady GaGa主演的新片《GUCCI名門望族》（House of Gucci）昨晚於英國倫敦舉行首映禮，片中一眾影星包括GaGa、阿當哉華（Adam Driver）、謝勒力圖（Jared Leto）、莎瑪希爾（Salma Hayek）、Jack Huston以及謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）均有出席。其中形象多變的GaGa一出現即成為首映禮上的焦點！

她以紫色薄紗連身裙現身，拍照時施展一招「大鵬展翅」將衣服揚起，令底褲若隱若現。相當性感！而拍攝謝勒力圖拎住的銀色閃爆心臟形包包亦好搶鏡！《GUCCI名門望族》改編自Sara Gay Forden的同名小說，把90年代轟動一時的Gucci豪門血案搬上大銀幕。阿當哉華飾演的Gucci第三代傳人Maurizio Gucci被GaGa飾演的前妻Patrizia Reggiani買兇槍殺。

而GaGa於片中的演出被影評人大為讚賞，更被美國電影雜誌《Variety》睇好大機會提名來屆奧斯卡最佳女主角。除了GaGa之外，在新片《史賓莎》（Spencer）中飾演已故戴妃（Princess Diana）的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）以及今屆威尼斯影后《Parallel Mothers》的彭妮露告絲（Penélope Cruz）等亦被睇好與GaGa爭影后！