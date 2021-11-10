麵，全部都係麵　東南亞款式一網打盡

今日介紹兩間以麵為主題的餐廳，一間主打韓式，一間仲要玩大啲，主打亞洲風味，可以話各有特色，麵控可別錯過！

糅合韓式新舊滋味

提起韓式麵食，大家或許是聯想到辣麵及冷麵，查實韓麵款式不少，而西營盤新開業的摩登韓式麵食吧DAM:A（韓語有「放進碗子」之意），小店以韓國地道麵吧為靈感，糅合創意、好玩與不拘一格元素，打造出城中另一個餐飲「遊樂園」。主廚Waheeb Abrahams及Kevin "Ching" Lam，以自家豐富的入廚經驗與技藝，創作出讓人眼前一亮的餐牌。招牌麵食有Sullung、Sam Gae、Spicy Chicken Noodles等；Sullung用上軟嫩的南非M5和牛肉配傳統韓牛骨湯，拚發出豐沛的牛鮮味；Sam Gae以韓國人參雞湯配雞叉燒、醬油漬糖心蛋、炸葱蒜等，鹹香美味；而愛辣的巴絲打必試Spicy Chicken Noodles，大廚自製香辣雞醬配自製拌飯素及鴨蛋，辣得叫人再三回味。店內所用麵條的食譜，均由主廚Kevin撰寫，並交由本地廠場訂製，務求呈現出麵條最佳的嚼勁。麵食以外，小店還有多款精緻小吃，如Lamb Kalbi、Dubu Kimchi、Beef Tartare等，推介推Lamb Kalbi，羊肉煙熏及慢煮後，軟嫩多汁，配清酸的醃漬紅菜頭、紫蘇葉，以及蟹膏醬，甘香又滋味無與倫比。

日式基調亞洲風味

想大包圍一點？早前於尖沙咀開業的The Big Things noodles應該是大家杯茶！新店以亞洲風味日式麵食為主再注入新元素，糅合中西烹飪技巧和食物配搭，帶來無添加成分、最鮮和最具營養的美食，而醬汁更是自家調製，質素有保證。特色麵食有四川麻辣豆腐稻庭烏冬（純素）、泰北冬蔭虎蝦稻庭烏冬、日式櫻花蝦擔擔麵、醬油漬玉子信州綠茶蕎麥麵、水牛芝士有機荷蘭鮮茄蓉稻庭烏冬、薑黃鮮蝦炒麵、北海道海膽稻庭烏冬及特濃烏冬卡邦尼等。