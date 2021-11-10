全民造星IV︱何佩婷做「女版Ian」　親和力冧到評判頭暈

ViuTV節目《全民造星IV》現正熱播中，今晚（10日）播出的一集，參賽者何佩婷甫出場，就已經令導師分外感到親切。因她的笑容和陳卓賢（Ian）一樣有親和力，音樂風格也頗為相同，所以被網民喻為「女版Ian」。何佩婷的表演亦獲一眾評判好評，朱柏康表示她能夠令觀眾體驗到歌曲的情感，而備受感動。她指參加比賽的目的，是希望能為離世的男朋友做一點事情：「佢一直好支持我做音樂。告別最親嘅人係一件好傷心嘅事，但亦係我人生嘅一個過程。平時都鍾意將自己嘅心情轉換成歌去紀錄。因為自己經歷嘅嘢一定會有其他人感同身受，所以希望自己嘅故事可以安慰同治愈到其他人。」

另外，17歲參賽者張嘉慧（嘉嘉）處事方式亦令花姐和導師們十分頭痛。在綵排時，嘉嘉用Auto-Tune演唱整首歌曲，令花姐大為不滿指摘：「豈有此理，唔可以咁樣比賽㗎！如果咁，所有走音嘅都可以入圍，唱完成首歌都唔覺得自己走音啦？呢個係效果嚟，但唔使成首歌都係咁呀？如果你咁樣嘅話，評判咪聽唔到你真聲囉！」不過被訓話後的嘉嘉似乎並沒有認真反省，反而笑指自己：「嚟到呢度點都係賺咗！」