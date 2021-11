藝人陳法拉憑演出首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)在國際打出名堂。有指她即將參與法國名導奧利華阿薩耶斯(Olivier Assayas)的法國電影《Irma Vep》(《女飛賊再現江湖》)電視版。近日,她完成與家人的歐洲之旅後,已返回丈夫Emmanuel Straschnov的家鄉法國,一家三口共享天倫樂。今日(10日)她在社交平台發放新相,見她剪了一頭短髮,甚有新鮮感,並成功逆齡令眼前一亮,劉海更令她散發出少女味,有網友更指她像文青女神袁澧林。