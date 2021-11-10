林家謙返深水埗尋舊足迹　難忘食辣被大整蠱

歌手林家謙以「譚仔廿五周年宣傳大使」身份，出席「譚仔廿五載情如初見啟動禮」，他為活動創作了廿五周年主題曲《二十五小》並拍攝MV。當中他去到深水埗總店拍MV，表示中學有段時間在深水埗讀書：「第一次食譚仔係喺深水埗總店，寫歌前都特登返去熟悉嘅街道，搵番對深水埗嘅印象。」他又笑言難忘首次與同學食米線，被同學整蠱：「佢哋叫我食小辣，話十小辣係最辣，我信咗，辣到飛起，要即刻買冰水，所以之後帶唔同朋友去食，都會咁樣整蠱佢哋傳承落去。」

合照時堪輿學家七仙羽（七師傅）見到家謙即表現心心眼兼熱情，面紅紅翹實對方不放，對此家謙笑言冇被對方嚇親：「佢一向都熱情如火，今次係我哋第一次見面。（佢有冇贈你幾句？）佢話我條命非常好。」問到可有問對方自己何時有女友？他笑言：「冇，我都唔心急，不過頭先佢都有問我有冇拍拖。（佢想自薦？）唔知呀，佢應該個個都咁問。」他又謂如果揀女友，都會想一起食地道嘢，因為他為人貼地。

而講到頒獎禮將至，張敬軒更睇好他攞男歌手金獎，家謙即謙稱：「唔會啦，佢謙啫，都開心認可我今年嘅作品，但唔會有壓力，我睇好佢同姜濤。（自己呢？）我睇好自己作曲方面，因為今年專心做幕後，產量多咗，反而幕前嘅作品就少咗，因為經過頒獎禮洗禮，我想沉澱，諗清楚自己嘅方向。」講到他之前在頒獎禮攞獎攞到「黑面」，問到今次可會再重現？他表示：「上次唔係黑面，係因為諗太多攞獎後嘅憂慮，依家學識享受當下。（覺唔覺今年競爭大？）反而覺得今年氣氛熱鬧，大家一齊支持香港樂壇。」

同場的七師傅、沈殷怡（Shirley）及劉沛蘅（Hillary）就化身「星級譚仔姐姐」，行Catwalk演繹全新制服。講到七師傅對家謙表現熱情，她笑言：「因為之前唔會有機會，埋唔到身，今日又冇人擋，一定要捉實，唔捉都對唔住自己！」她又謂對方一定行運：「好欣賞佢啲牙，因為佢啲牙天生係象牙白，會有好運。」

問到可都有向旁邊兩女贈言？七師傅讚Shirley是ViuTV藝人中的三甲之列：「佢之前冇着衫行山，依家紅咗，可以着番多啲衫，證明身份鞏固咗，好似之前舒淇都係咁，會愈着愈多衫。」問到她們何時結婚？她預測Hillary會先結婚，指她現時背後有男人，Hillary即尷尬笑言現時有男友，七師傅續解釋：「因為佢個樣正邪男人都鍾意佢，表面柔弱，但入面強。」但她就謂Shirley會較遲婚：「因為佢讀書叻，好強，男人駕馭唔到，所以會遲少少。」Shirley亦坦言現時真的冇男人埋身，希望師傅幫手。