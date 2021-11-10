平入Gadgets機會　雙11優惠一文睇

一年一度「雙11」購物節又來，這個原來是光棍節的日子，現在已變成各大品牌的促銷旺季。今次就精選部分優惠，等大家把握機會執平貨！

Samsung： 買電視送顯示屏

11月適逢是Samsung成立的紀念日，即日至11月14起經香港Samsung網上商店購物可獲不同優惠，例如購買55吋或以上Neo QLED智能電視，可免費獲贈24吋T55曲面顯示器一個；購買全新AI智能魔衣櫥，可獲HK$2,000 Samsung網上商店影音家電優惠券；購買Galaxy Z Fold3 5G智能手機，則送Galaxy Buds Live無線降噪耳機、HK$500 Galaxy Credit網上消費額及S Pen Fold Edition。另外，11月11日正日購買Galaxy Z Flip3 5G，更可獲得Galaxy Buds Live無線降噪耳機、 透明保護殼及HK$800 Galaxy Credit網上消費額等多個贈品，之前未入手的話現在是機會了！

小米：買手機送手環

「小米雙11購物狂歡節」即日至11月11日舉行，期間到任何小米之家、小米之家專賣店或mi.com購買小米品牌手機滿HK$2,000，均送小米手環5乙隻，如購買手機滿HK$3,000，更可免費獲得米家無線吸塵機mini乙部。另外，11月11日晚上10時至12時，在「米網」單一消費滿（不含手機、平板及禮包）HK$1,000，即減HK$100一次。小米同步減價多款生態鏈產品，例如米家智能電風扇（座地式1X）減HK$100，小米顯示屏1C 23.8英吋減幅更達HK$300！

CASETiFY：75折優惠

配件廠商CASETiFY即日至11月12日舉行限時雙11優惠折扣，涵蓋手機保護殼、AirPods和iPad保護殼、Apple Watch錶帶、AirTags掛環、屏幕與鏡頭保護貼等。經官方網站或門市購買1件指定產品，即享9折優惠；購買2件，即享8折優惠；購買3件或以上，可享75折優惠；購買1件或以上特強防摔手機殼及MagSafe兼容特強防摔手機殼則可享85折優惠。

Logitech：低至半價

Logitech宣布即日起至11月14日期間舉辦「Logitech激筍祭」，購買任何電競系列或辦公系列滿HK$1,500，分別送TARMAC限量1/64模型車1架或EGO 50W 4USB PO旅行充電器1個。另外，部分商品如G335遊戲耳機，經官方網店LogitechClub可低至半價購買。特別一提，LogitechClub現已支援4款消費券平台，如使用Alipay HK結帳滿$500最高可享77折優惠券。