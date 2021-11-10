雙11美妝優惠懶人包　平掃姜濤、Ian心水妝品

明天就是一年一度的「雙11」，為隆重事各大美妝品牌近日也乘機推出多項「雙11優惠」，相信唔少絲打在這幾天已經荷包失守，掃咗唔少筍貨。如果未買夠，想把握最後機會掃多啲，以下精選的幾款美容品牌優惠，可能啱你心水。其中不乏由MIRROR成員如姜濤、Ian的產品，仲未入手的鏡粉千祈咪錯過。

姜濤大愛精華

姜糖見到姜濤當然會心心眼，如果用埋偶像推介的美容產品，自然更甜入心。由即日起至11月14日，可以低至HK$885入手姜濤至愛的Estée Lauder Micro Essence微精華原生液套裝（原價HK$1,752）。當中的微精華原生液有效穩定肌膚，為肌膚補充能量，能深入滲透肌底，達到即時補水及透亮的效果。凡購買王牌微精華原生液200ml或櫻花精華原生液200ml，即可獲升級再生基因修復精華7ml、升級再生基因速救舒壓精華5ml、升級再生基因修護賦活眼霜5ml、升級新生活膚全能輕盈面霜15ml、微精華原生導入面膜1片。

Ian力推王牌蜜粉

而MIRROR另一成員Ian陳卓賢就大愛的LAURA MERCIER No.1柔光透明蜜粉，由即日起至11月15日推出限時「買1享2」優惠，只要買貨裝即送精裝版，而且價錢低至HK$430（原價HK$695），十分吸引。除王牌蜜粉外，品牌亦同時推出多款人氣妝品套裝，包括：極致持久水凝潤澤妝前底霜套裝、極致持久鑽光氣墊粉底套裝唇及眼、唇彩妝組合等，部分售價低至52折，更全網免運費，為大家節省不少金錢。

型格妝品兩件8折

深受化妝控喜愛的NARS，由即日至11月15日舉行「11.11年度美妝盛典」，凡於品牌分店購買任何兩件正價產品即可獲8折優惠。同一期間，於網店購買任何兩件正價產品，輸入優惠碼【NARS20OFF】，即享8折優惠，而購買正價產品滿HK$1,500，輸入優惠碼【NARS30OFF】，更可享7折優惠（只限網店）。

買1送1健膚水

Origins的靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水，又名靈芝菇水，能紓緩敏、降紅及鎮靜感肌膚，同時提供滋養補濕，為皮膚帶來更健康和清新的感覺。蘊含靈芝、冬蟲夏草、毛頭鬼傘菇等天然珍貴成分，用後可進一步紓敏及提升肌膚強靱力。由即日至11月14日，只要在官網將1支靈芝菇水加入購物袋，並輸入優惠碼：MEGA，即額外獲贈1支靈芝菇水200ml。