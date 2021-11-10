楊受成率英皇藝人睇《長津湖》首映　高官齊出席支持

英皇電影《長津湖》於明天11月11日在香港公映，今晚（10日）在尖沙咀舉行隆重首映禮。電影票房在內地衝破56億人民幣（約港幣68億元），成為今年全球賣座冠軍，首映儀式請來財政司司長陳茂波、香港中聯辦副主任盧新寧親臨現場致辭。其餘出席的包括英皇集團主席楊受成、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、前全國人大常委范徐麗泰、香港中聯辦警務聯絡部部長陳楓，以及電影監製及導演林超賢等。而演藝界則包括衛詩雅、泳兒、周勵淇、馬思惠、曾樂彤、許靖韻、陳貝兒、高海寧等，星光熠熠。

陳茂波在台上致辭對《長》片既期待又沉重，期待是電影所講述的這場戰爭，正值新中國成立的第一年，還在全力穩住國家、保護國土、抵禦外強的不斷侵擾。這場戰爭令到一直對我國虎視眈眈的美軍不敢再在我國邊境搞侵擾，濫殺無辜。而沉重的是這場戰役犧牲慘烈，一個關鍵詞「冰雕連」勾劃了其重量，戰事發生在朝鮮有紀錄以來最冷的冬天，零下3、40度極寒天氣下，裝備欠缺的志願軍全力奮戰。承擔伏擊任務的連隊凍死在戰場，展示着視死如歸、保家衞國的奉獻精神和英雄氣慨，這一仗亦標誌着大量先烈的犧牲，讓後代包括香港過上安穩日子。

盧新寧則指電影中3位導演有兩位來自香港，相信片中的許多情節、場景、故事也體現了兩位導演的手筆和心血，同時體現了香港電影人的藝術造詣與家國情懷。林超賢在台上被問到與另外兩位導演拍攝時怎樣分工，他說：「佢哋兩位先係大導演，大家事前對故事溝通、掌握得好好，陳凱歌導演負責前三分一、我就負責中間、徐克導演就負責最後三分一，拍攝每日有幾千人喺現場，壓力好大。」他又自嘲怕冷，面對寒冷天氣是弱項，在連續60晚通宵，零下30度氣下拍攝經歷風雪、冰薄、落雨的情況，過去的拍攝經驗完全用不上，好似是另一個境界。至於，最難忙的場面要數在山上的戰爭場面，惡略天氣下更有工作人員凍傷需要截肢，可想當年的志願軍在當年零下4、50度對打勝仗的意志，又大讚眾演員的表現無懈可擊。

林超賢受訪時，對於電影票房已超過56億人民幣感到非常高興，問到是否一如預期？他笑說：「唔係，都好意外，如果早知就連人工都唔出，投資落去。原本電影於係8月上，後來因疫情押後到10月1日上映當然好，短短4日已有20億人民幣票房。（有冇得分紅？）大家幫我爭取吓，上次又話送間屋畀我，不過第一次冇要，今次都係唔要。（電影有續集？）係另一個古仔，原班拍咗水門橋事件，希望春節檔期上。」他又講到拍攝時的辛酸：「拍攝期間我真係以為自己要捐軀，零下30度喺山上連續拍咗60晚通宵，試過拍到成個人暈低撞爆咗額頭，時間又緊迫，我直情拍到爆炸，相信我都炸死咗好多人。（衛詩雅話自薦過你唔理佢？）我拍麻甩佬多，但係都想拍女仔戲嘅。」

周勵淇（Niki)）2018年與內地男演員傅浤鳴結婚，去年誕下囝囝Morris，忙湊仔的她受訪時透露將全面復出，稍後在香港開拍攝新片，無獨有偶與水有緣，她笑說：「唔知係有緣定係有仇，天氣一轉凍又要拍落水戲，對上一套電影又係要落水，希望導演可以早啲拍唔使咁凍。」Niki因結婚與生BB已經有兩、三年未有拍戲，問到開工可會不捨得兒子？她說：「依家小朋友歲幾大，可以全面復出，香港拍就OK，離開香港就有啲擔心，開工個仔就交畀媽咪湊，老公就啱啱離開咗香港去拍嘢，疫情下好多家庭都係咁，要分開兩地。（喜歡睇戰爭片？）鍾意，冇諗過呢套戲咁快香港有得睇，今晚可以先睹為快，套戲亦係講真實嘅歷史，自己都好想知道。（有冇興趣拍？）當然好想，我先生就成日拍呢啲戲，自己就冇呢啲經驗，淨係做過臥底角色，但係都好想試吓，我先生講拍呢啲戲就算演員都好辛苦，可想而知當年嘅實際情況。」

衛詩雅近兩年為電影減磅瘦了15磅，至今保持每日吃一餐，她說：「每日淨係食一餐晚餐，下晝會飲燕麥咖啡，再配合運動，呢個方法未必人人都受到，要因應個人體質去調節。」減肥期間她指身邊朋友不停以食物引誘她，要靠自己堅持到底。問是否很喜歡看戰爭片？她說：「鍾意，好緊張刺激，之前拍過爆炸戲，比起文戲難好多，現場1秒都唔可以出錯，係演員同工作人員嘅配合。（想唔想拍？）梗係想，好多年前都同林超賢導演自薦過，一陣間再喺佢面前踢吓腿、拉吓筋自薦先，哈哈。」

馬思惠向師姐衛詩雅取經減磅，但覺得自己好難做到每日只吃一餐，情願做運動減肥，她說：「因為要拍打鬥戲份，起腳、出拳都要快，如果唔夠體力，出拳嘅時候就唔夠力度，反而開工要食多少少嘢去增肌。」她透露日前拍攝完打鬥戲，被對手打中面部當場有暈地，幸好休息後已沒有大礙。她又稱對《長》的歷史感興趣，因有前人的打拚，才有現在的年代。