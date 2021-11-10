相隔10年再合作　王菀之伍仲衡點解對到厭？

無綫音樂節目《演鬥聽》的節目音樂總監兼主持王梓軒，請得王菀之（Ivana）及伍仲衡（Harry）相隔10年破天荒再續音樂緣。已有5年沒亮相電視音樂節目的Ivana，首次上《演鬥聽》開心謂：「玩得好厲害都係好年輕嘅音樂人，大家都好用心，透過節目可以聽多啲唔同類型嘅歌，認識香港唔同嘅音樂人。（有冇手痕呢？）我自細鍾意夾band，同Harry夾過，成日Jam歌，唔會寫定譜，玩即興。（點解獻唱《皇后的心債》？）我哋張新專輯會翻唱《心債》，呢首係我好鍾意嘅歌，靜靜哋，個mood好似電影故事嘅歌《皇后餐廳》，所以將兩首歌擺埋一齊，同Harry一齊揀同諗點樣去做。」她和Harry合作無間，最近兩人更因新專輯及音樂會對足兩個多月，問到之後會否有更多合作，Harry搞笑咁話：「我哋都對咗兩個月，即刻諗唔到，要隔一隔先……。」

共十集節目終圓滿結束，導演組更為勞苦功高的梓軒及團隊訂製獎狀以示鼓勵，梓軒話：「我入行12年，真係未試過拍完一個節目會有獎攞，好多謝導演組設計以及頒獎畀我哋每一位，佢哋好nice、好窩心……好開心全個團隊可以一齊攞獎！其實拍攝依個節目需要一個好有耐性嘅製作團隊，佢哋唔介意工作時長，仲好有心每集同我哋傾。」