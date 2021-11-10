講到漫畫，唔單止男仔鍾意睇，好多女仔都係漫畫迷，熱愛程度有時比男仔更甚添！而喺日本寫真界亦有好多女優係狂熱漫畫迷，好似今日同大家見面嘅鈴木聖就係其中一位喇！

高挑豐滿

唔少寫真女優除咗鍾意睇漫畫，仲會客串畫插畫添，好似知名嘅漫畫迷寫真妹優希CHLOE，佢唔單止為購買漫畫周邊產品大灑金錢，仲將自己嘅出生日期設定到同漫畫角色一樣，而今日介紹畀大家認識嘅鈴木聖雖然冇佢咁誇張，但係亦希望自己嘅寫真作品可以漫畫化。

今年21歲嘅佢，面上氣質比較成熟，俏麗端莊，但係笑起嚟卻散發出一股天真無邪嘅氣息，甚討人歡喜。身材方面，有成5呎6吋夠晒高挑，肌膚鮮嫩又白滑，上圍對G奶飽滿而圓潤，脹卜卜嘅質感實在令人愛不釋手！

極地挑戰

聖妹憑住參加選美活動「Miss Seventeen 2017」而出道，到2019年正式投身寫真界，除咗拍寫真，佢仲拍過唔少廣告，另外仲演出過電視劇，作品包括《五探》、《押川偵探》等等。

講番聖妹嘅寫真演出，早前佢相當開心，因為拍攝一輯寫真集嘅時候，可以去到鎌倉一個鐵道口取景，而呢個正係知名漫畫《男兒當入樽》嘅著名場景，而阿妹自言係狂熱漫畫迷，屋企儲落嘅漫畫足足有成6千本咁多！而佢仲話好渴望能夠將寫真作品加入更多漫畫元素，畀佢有更多機會扮演漫畫角色！另外，聖妹亦表示想嘗試嚟個極地挑戰，希望喺冰天雪地嘅環境之下拍水着寫真，嘩！阿妹你真係好勇喎！

鈴木聖近期頻頻為不同雜誌拍攝寫真，拍完之後佢會將部分作品上載到社交網同大家分享，想睇就多啲Click上去喇！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎6吋

三圍：34-23-34